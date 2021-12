Despelote en Boca: lo que de verdad habría pasado con Cardona y Villa

Continúa la gran polémica en territorio argentino por cuenta de Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano. Lo que en principio parecía una pelea interna, ahora va en un caso de indisciplina.



Los medios argentinos han informado en las últimas horas lo que en realidad ocurrió con los tres extranjeros de Boca Juniors, previo al duelo de este martes frente a Newwell's (0-0).

En un breve resumen, el Boca-Newell's se iba a jugar el domingo pasado, pero fue pospuesto por mal tiempo. En ese momento tanto Cardona como Villa y Zambrano estaban en la lista de titulares. Entrenaron con normalidad el lunes y el martes, minutos antes del pitazo inicial, aparecieron en el banco de suplentes.



Al principio se especuló con una supuesta pelea entre Cardona y el joven Agustín Almendra, pero finalizado el encuentro el mismo Sebastián Battaglia desmintió todo en rueda de prensa. Simplemente aseguró que se trataba de una intoxicación y por ello la decisión de última hora... Casi nadie se comió el cuento.



Ahora bien, este miércoles llegó nueva información y al parecer el tema de intoxicación tendría algo de razón. Eso sí, todo enmarcado en lo que sería un nuevo caso de indisciplina en el prontuario de los cafeteros.



El periodista Leandro Aguilera detalló en sus redes sociales que efectivamente lo de Cardona, Villa y Zambrano no fue una pelea, algo que tiene sentido observando que Almendra, el supuesto detonante de todo, sí jugó en el once titular.



En declaraciones recogidas por la ‘La12tuittera’, el ‘Tato’ aseguró en el programa ‘Sportia’ de TyC Sports: “Hubo un acto de indisciplina de Zambrano, Cardona y Villa. Los capitanes lo tomaron mal. Y el grupo avaló que no sean titulares. Ante la falta de pocos partidos, el DT no prescindirá de nadie. Luego la dirigencia decidirá qué hacer”.

"Hubo un acto de indisciplina de #Zambrano, #Cardona y #Villa. Los capitanes lo tomaron mal. Y el grupo avaló que NO sean titulares. Ante la falta de pocos partidos, el DT no prescindirá de NADIE. Luego la dirigencia decidirá qué hacer". @Tato_Aguilera x @Sportia pic.twitter.com/Nq55vmD8dZ — La12tuittera ⑫ Boca Juniors (@La12tuittera) December 1, 2021

Así mismo, el diario ‘Olé’ aseguró que “algo sucedió entre el domingo, cuando los tres habían firmado planilla como titulares previo a la suspensión, y el martes, cuando finalmente se jugó el partido y quedaron afuera”. Incluso Aguilera coincide en ello, “la intoxicación se dio cuando el lunes los liberaron desde las 12 a las 22hs”.



En este orden de ideas, ‘Olé’ preguntó en el círculo cercano de los futbolistas y absolutamente nadie tenía conocimiento de la supuesta intoxicación. Todo muy raro.



“¿Qué hizo que eso se alterara? Un ‘acto de indisciplina’, le dijeron a Olé el mismo martes y eso fue ratificado en estas horas desde el propio club”, fue la conclusión del medio. La misma versión de Aguilera.



Confirmada la indisciplina, lo siguiente era saber ¿qué pasó?



“Según le confirmaron a Olé desde el predio de Ezeiza, los tres jugadores en cuestión, durante la tarde del lunes, ‘comieron o tomaron algo que les hizo mal o que no tenían que comer o tomar, porque no es que le pasó a todos: sólo a ellos’. Y ante la repregunta sobre el origen de esa situación, la respuesta fue: ‘Más no te puedo decir, pero fue una medida que tuvo que tomar Battaglia’. ¿Por qué? No habría sido lo único... en principio, no habría sido un solo acto de indisciplina el que cometieron los tres, sino más de uno”, fue la bomba.



Con lo anterior sobre la mesa, ‘Olé’ aseguró que toda la situación estuvo al tanto del cuerpo técnico, el consejo y sus mismos compañeros. Lo anterior derivó en que “el plantel reaccionó mal ante ‘la indisciplina’ de esos tres jugadores y hubo un fuerte malestar interno”, más aún con los recientes problemas de los colombianos.



¿Cómo terminó la novela? Battaglia consultó con los referentes del equipo si sacar o no del once a los señalados: “no por falta de autoridad, sino por manejo interno de grupo. Porque incluir a los tres ‘sancionados’ en el banco también podía provocar lo que finalmente sucedió: que quienes habían cometido una ‘indisciplina’ luego entraran como ‘salvadores’”.



Por lo pronto, Boca jugará dos partidos clave en Liga y otro en Copa (la final) para buscar la clasificación a Copa Libertadores del próximo año. Aunque Battaglia tiene pensado contar con todos sus jugadores, habrá que esperar futuras decisiones respecto a Cardona y Villa...