Lo que dijo Bermúdez sobre River Plate y su decisión de no jugar

Uno de los hechos más importantes en Argentina este fin de semana fue la decisión de River Plate para el partido de inicio de la Copa de la Superliga, pues los jugadores no se presentaron al encuentro con Tucumán.

Esta decisión generó polémica en Argentina, pues hubo personas que los apoyaron como otros que los criticaron, aunque ellos se excusaron en la integridad y salud de los jugadores en el marco de la propagación del coronavirus.

Jorge el ‘Patrón' Bermúdez, quien es miembro del consejo de fútbol de Boca Juniors, se refirió a este hecho en una entrevista hecha por ‘Fútbol Sin Manchas', aunque lo hizo a su estilo.

“Me sorprendió que ni se convocara al capitán de Boca y a la gente de Boca. Los chicos de Boca no sabían absolutamente nada de lo que pasaba con los jugadores de River y la decisión que habían tomado. Pero más me sorprendió cuando se hablaba de ser consecuentes. El día anterior había visto jugar el Ascenso y otras categorías... ¿y es que acaso los jugadores de River y Boca son distintos a los demás? Son todos jugadores de fútbol. Son todas familias que viven del fútbol. No puede un club tomar una atribución de decir yo no juego más", dijo.

Bermúdez estuvo en el palco del estadio Malvinas Argentinas viendo el partido entre Boca Juniors y Godoy Cruz, que terminó 4-1 a favor del xeneize y respaldó que los jugadores de su equipo sí se hubieran presentado.

“Hay que ir a las normas, a los reglamentos. La verdad me sorprendió. Pero más me sorprendió que tenemos en nuestro club jugadores muy inteligentes", añadió.

Hasta el momento no se ha conocido cuál será la sanción de los directivos del fútbol de Argentina para River Plate, pero se especula que le quitarán tres puntos, perderá el partido y deberá pagar una multa millonaria.