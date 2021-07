¿Abre la puerta al ciclismo de pista? Mariana Pajón sobre París 2024

Algunos pensarán que falta mucho para los próximos Juegos Olímpicos, que serán en 2024 y tendrán como sede París. No para Mariana, que aunque se tomará un tiempo para disfrutar de la plata lograda en Tokio, descansar en familia y analizar su futuro, ya está hablando de las próximas olimpiadas. Sin embargo, la 'Reina del BMX' dejó en el aire la posibilidad de hacerlo en otra modalidad y con nueva bicicleta. ¿Volverá a un velódromo?

"Están a tres años, es un ciclo más corto. Vamos a ver, yo seguiré pedaleando, no sé sobre qué bici, pero vamos a ver, vamos a tomar la decisión”, manifestó Mariana en una entrevista publicada por el Comité Olímpico Colombiano. Cabe recordar que la triple medallista olímpica ya sabe lo que es ganar oro en el ciclismo de pista. Lo hizo en 2017 junto a Martha Bayona en los Juegos Bolivarianos 2017.



La antioqueña, de 29 años, le entregó la tercera medalla a Colombia en Tokio 2020 y la segunda de plata, después de una emocionante final que dejó como vencedora a una joven británica. Sumó la medalla número 32 (décima en plata) en la historia del país en unas justas olímpicas. Y no solo eso, Mariana se convirtió en la deportista colombiana más ganadora en los Juegos Olímpicos.



Otras declaraciones de Mariana tras la plata en Tokio 2020:



"Yo creo que te das cuenta de que de pronto no estás en las mejores condiciones, porque era real, no soy la misma de hace nueve años ni de hace cinco en Río. Esa lesión a mi me marcó, no tengo la misma potencia en mi segundo pedalazo, la confianza… Es una realidad, pero no solamente está en las piernas, está la cabeza, está la experiencia, está tener una mente tranquila, fría, para estas competencias. Este tipo de competencias tienen mucho alrededor y vuelta por vuelta”.



"Esto es una plata que vale oro y hasta más. Simplemente estar aquí luchando hasta el final, yo dejé mi alma allá. Las piernas, el alma, el corazón están tirados allá en esa última recta tratando de alcanzarla. Es una corredora que fue rápida (Bethany Shriever) de todas maneras, pero yo simplemente estar ahí, en esa final, y haber salido como salí, eso ya era demasiado”.