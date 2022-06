'No es obligación competir': Zambrano sobre los Juegos Bolivarianos

Recientes declaraciones del medallista olímpico Anthony Zambrano ponen en duda su participación en los Juegos Bolivarianos que se disputan en Valledupar. Las justas comienzan este viernes y el próximo 1 de julio arrancan las pruebas de atletismo.

La máxima estrella de los Juegos es Zambrano, la organización y el Comité Olímpico Colombiano le apuestan a que el atleta comience en Valledupar su ciclo olímpico con miras a París 2024. A pesar de esta situación, el colombiano dio declaraciones en Cali, como embajador del Mundial de Atletismo Sub 20-del 2022.



Zambrano arremete: "No es obligación competir, porque me han hecho rosca en otras competencias, acá mismo, entonces por qué tengo que ir a eso; no estoy decidido, miro a ver qué hago", dijo Zambrano a medios caleños.



El atleta manifestó que tiene diferencias con dirigentes. "Da tristeza acá ciertas personas.... Es lo económico. Nunca hay apoyo, nunca hay nada... A mi nadie me manipula, yo mando porque soy el que corro, uno es el que está en la pista, par aganarse una miseria", agregó el atleta.

A pesar de las duras críticas el colombiano aseguró que tiene una publagia, pero también dijo que ha corrido en condiciones peores, a lo que Félix Marrugo, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, dijo que el tema pasa por la lesión. Zambrano decidiría en las próximas horas si estará en competencia.