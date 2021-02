¡Gol con tinte histórico! Ramos habló de su nueva obra de tiro libre

Nelson Ramos lució magistral en su cobro de tiro libre con Boca Juniors de Cali frente al Valledupar, por la tercera jornada del Torneo Betplay. El arquero convirtió su tercer gol del año, todos de tiro libre, y en tres juegos consecutivos. Su hazaña retumba en las redes sociales y su monumental gol, desde el campo contrario, se roba todos los aplausos.



El portero payanés habló de su gol con tinte histórico, en charla con FUTBOLRED. ¿Pateó al arco o buscó la cabeza de sus compañeros?...



Lo primero que hay que precisar es que Nelson Ramos entró a la historia del fútbol mundial, al concretar su tercer gol de tiro libre, en tres juegos consecutivos. En la fecha 1 del Torneo lo hizo frente al Atlético FC, luego en la segunda se lo marcó al Barranquilla y este domingo lo hizo de nuevo, para el descuento con Valledupar.



“Ha sido una bonita oportunidad porque se ha trabajado, esto de patear los tiros libres no es de la noche a la mañana. Me he dedicado y hace muchos años he hechos goles, pero afortunadamente en los últimos tres partidos he podido ayudarle a mi equipo en otra situación diferente al arco", dijo reconociendo que en la próxima fecha buscará una nueva oportunidad para marcar.



Sobre el gol, Ramos resolvió la duda sobre si buscó el arco o lo hizo a manera de centro para encontrar la cabeza de un compañero: “El resultado estaba adverso y el equipo había hecho un gran trabajo, pero no se nos estaba dando. Vi esa falta casi sobre mitad de cancha, quería aprovechar el viento. Yo iba a tirar al arco, pero con la intención que los jugadores acompañaran, fuera que lo hicieran de cabeza o que el balón pasara. Por fortuna se fue bien potente y pudo entrar al arco”.



Nelson, de 39 años, suma 10 goles en su carrera profesional (dos con Pasto, uno con América, dos con Millonarios, dos con Fortaleza y tres con Boca Juniors de Cali). Al preguntarle por su gol más importante reconoció que el de este domingo, se convirtió en uno muy especial: “este último gol entra en una parte muy importante, por lo que significa para mi carrera y para el fútbol colombiano. Con este gol puede que se nombre a Colombia”, y también se refirió a la distancia desde la que pateó. Lo hizo desde campo contrario. “Fue antes de la mitad de la cancha y es la primera vez que hago un gol desde ahí”.



La dedicación fue muy especial. Su padre se encuentra luchando por superar el Covid-19. Por eso pidió oraciones por su salud. “Mi papá está un poco delicado de salud por el tema del Covid, afortunadamente está estable pero no pudo ver el partido. Es una persona que me ha acompañado y me mandó un mensaje, que le había dado mucha alegría ver las noticias. Ojalá este sea un impulso para que pueda salir de la clínica y pueda estar en casa con mi mamá”.



Sobre los goles con sello de Nelson Ramos, el arquero mencionó otros dos que han sido importantes en su carrera y que los ubicaría en un Top 3, si tuviera que eligir: “recuerdo mucho el gol que hice con Fortaleza frente a Cortuluá, de más o menos 25 metros, que quedó como el tercer mejor gol en suramerica. En mi Top 3 estaría también el primer gol, el que hice con Deportivo Pasto, que partió el hielo para que Nelson Ramos se diera a conocer en esa parte de los tiros libres”.



Justamente sobre ese primer gol, recordó: “en el 2008 con Deportivo Pasto, hice mi primer gol; fue frente a Equidad, con una distancia muy difícil y gracias a un gran amigo que estaba conmigo en el Pasto, que me dio ese empuje, porque yo no quería patear. Después de diez años no se había hecho un gol de tiro libre y sirvió para que los arqueros se animaran a patear tiros libres”.



Este domingo, a causa de su tercer gol con el equipo vallecaucano, muchos recordaron al histórico Rogerio Ceni, quien marcó cuatro en tres juegos en línea, pero se trató de dos penaltis y dos tiros libres. “Rogerio Ceni es alguien a quien admiro, no solo por sus goles sino porque es un campeón, un referente y muy serio en el arco. Soy su seguidor, espero que con este reconocimiento se pueda buscar que me mande un saludo. Para mí sería una alegría enorme porque lo admiro mucho”.



Sobre su futuro, Nelson se muestra muy contento en la institución que le abrió la puerta en 2019, cuando estaba sin equipo después de dejar al Altético Bucaramanga. “Seguiré con Boca, tengo un año de contrato con el club. Me han abierto las puertas y los compañeros me han ayudado a estar en gran nivel. El Torneo de la B es muy difícil, pero gracias a Dios me he estado entrenado y preparándome. La idea es ayudarnos grupalmente. Ojalá podamos clasificar a las finales”.



¿Se ve de vuelta en primera?, sin duda lo sueña y antes de pensar en su retiro, es algo que quisiera volver a vivir. “Solo Dios puede saber de mi realidad. Tengo un año de trabajo en el club y espero el 2022 a ver si sigo aquí o se me abre la oportunidad en la A. Lógicamente como jugador profesional quisiera poder volver, a un equipo a donde a uno le tengan cariño. Ahora me preocupo por Boca y quiero dejarlo todo por este club, que me recibió cuando estaba sin equipo”.