¡Monumental! Ramos volvió a marcar de tiro libre: registro histórico

Este domingo su equipo, Boca Juniors de Cali, perdió frente a Valledupar, sin embargo el portero Nelson Ramos volvió a reportarse con gol. El payanés de 39 años lleva tres goles de tiro libre en tres partidos consecutivos, un registro del que no se tienen precedentes en el fútbol mundial. Si bien Rogerio Ceni marcó cuatro en tres juegos (dos en un mismo encuentro), dos de ellos fueron de penalti. Lo del portero colombiano es ¡MONUMENTAL!...

Este domingo el equipo vallecaucano con el que fichó Ramos en 2019, y en el que es el gran referente, perdía por dos goles frente a Valledupar, en duelo válido por la tercera fecha del Torneo Betplay. En una acción (80') de pelota parada en campo contrario, Ramos con la confianza que le caracteriza en estos cobros, desenfundó un zapatazo que se fue al fondo de las piolas. Nada pudo hacer el arquero Aldo Montes, del Valledupar FC.



Tan pronto se conoció de su tercer gol en el torneo de la B, las redes estallaron y muchos tuiteros le consultaron al reconocido periodista deportivo y experto en datos, MisterChip, si era cierto que Nelson Ramos había hecho historia. El español respondió de inmediato: "Sobre lo del portero Nelson Ramos marcando en 3 partidos seguidos que me preguntáis.... Es extraordinario, pero NO ES UN CASO ÚNICO: Rogério Ceni llegó a marcar 4 goles en 3 partidos seguidos que se jugaron en tan solo 7 días (1 el 25.05.2005, 1 el 28.05.2005 y 2 el 01.06.2005)".



Sin embargo, no todos los goles del histórico brasileño fueron de tiro libre, como sí lo hizo Ramos. El primero fue frente al Pameiras por los octavos de final de la Copa Libertadores; Sao Paulo ganó 2-0 y avanzó a cuartos de final. El segundo fue tres días después, también de penalti, por el Brasileirao frente a Cruzeiro. En el tercer compromiso, por Libertadores, Ceni anotó dos frente a Tigres (ambos de tiro libre) por los cuartos de ida. Ese año el equipo de Rogerio se coronó campeón continental.



Haciendo esta precisión, el registro de Nelson Ramos sí es de talla mundial. El exportero de Millonarios y América suma 10 goles como profesional, seis de ellos en la primera división de Colombia. Su 2021 no podía iniciar de la mejor manera: en la primera fecha del Torneo anotó en el 1-1 frente al Atlético, luego en la segunda jornada anotó el del triunfo (0-1) sobre el Barranquilla FC y este domingo, por la tercera fecha del campeonato, se volvió a reportar. Su nueva víctima, el elenco vallenato.



Boca Juniors de Cali se refirió al nuevo gol de su capitán: "Tres fechas consecutivas, tres goles de nuestro arquero Nelson Ramos. Histórico récord en el fútbol profesional del mundo. Nelson Ramos y Boca Juniors de Cali escriben su nombre en libros del fútbol mundial".



A través de su cuenta de instagram el futbolista compartió el gol y dijo: "Gracias Dios, sentimientos encontrados porque no se logró el objetivo de ganar, pero seguiremos adelante. Un gol más". También aprovechó para pedir oraciones por la salud de su padre, quien lucha contra el Covid-19.