Dorlan Pabón se reunió con Real Cartagena: ¿Se acerca su firma?

Tras rescindir su contrato con Atlético Nacional hace unas semanas, Dorlan Pabón llegó a Cartagena para definir su vinculación con Real Cartagena. El volante arribó en horas de la tarde de este martes a la ciudad.



El jugador, a su llegada a la heroica, fue cuestionado sobre si firmará a lo que dijo que “aún no hay nada definitivo con el equipo y que su visita es para conversar condiciones” en diálogo con el medio Ahora.IN.



Dorlan se reunió con el alcalde y la dirigencia del Real Cartagena durante este 26 de marzo y al término de la misma habló con el medio El Universal donde reveló que viene charlando con el club para arreglar su llegada.

“Desde la semana pasada estamos conversando. Me comentó el proyecto que tiene y la verdad me sonó, por eso acepté la invitación. Ya hablando con él veo que hay cosas muy lindas con todo el equipo y eso también lo motiva a uno para ir hablando cada día”, comentó de entrada.



Y agregó diciendo que no hay nada hecho, pero que hay voluntad de jugar en la B: “No hay nada confirmado, pues apenas es el primer día, estamos hablando como personas y después será lo que Dios quiera. Él está poniendo su granito de arena y yo también estoy poniendo de mi parte. Ojalá podamos llegar a un acuerdo”.



De igual manera, se mostró interesado en el proyecto del Cartagena de jugar en Primera: “Real Cartagena no es un equipo de la B, es de la A y eso es lo que quiere el alcalde, que es volver a subir al equipo porque es un equipo grande”.



La presencia de Pabón en Cartagena generó mucha expectativa entre los aficionados que ven como su equipo tiene la presión de subir a la A dada la categoría de jugadores que tienen como es el caso de Teófilo Gutiérrez y Luis Sandoval.