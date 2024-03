Néstor Lorenzo: ‘Hemos visto una Selección Colombia que sale a ganar’

Néstor Lorenzo quedó satisfecho luego de ganar los dos partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo con la Selección Colombia. Luego de superar a España, este martes la Tricolor venció 3-2 a Rumania en Madrid, en un partido que mostró muy buena imagen.



El entrenador de Colombia quedó tranquilo porque su equipo “hizo un buen primer tiempo y pudo tener posesión y arrimarse a gol”.

“Trabajamos partido a partido y cada partido es un problema nuevo. El equipo está fuerte y las dificultades nos han hecho mejores y nos han hecho probar cosas distintas. El que entra lo hace bien y los muchachos nos ponen en un lindo reto. No es una casualidad pero no estamos pendiente de los partidos invictos sino de que el equipo siga creciendo”, comentó Lorenzo, dejando claro que los 18 partidos sin perder no le quitan el sueño, ni lo distraen de los verdaderos objetivos.

Sobre el rival, el argentino analizó: “Rumanía es un equipo bien trabajado, nos exigió bien en las presiones y transiciones y se vio al final que si aflojamos nos podía complicar. Jugamos con precisión y precaución. En ochenta minutos tuvimos un ritmo muy bueno y al final nos hicieron dos goles que fueron la deuda que tuvimos”.



Además, el DT dijo que los dos partidos en Europa le dejaron “buenas sensaciones”.



“Vimos trabajar a un grupo muy unido, con un objetivo, una dedicación y una profesionalidad enorme. Estoy satisfecho con la gira más allá de las dos victorias. La convivencia ha sido espectacular. El equipo va bien y el grupo va mejor. Hay un grupo de jugadores que apuntan en la misma dirección y tienen el mismo deseo”, añadió.



“Hemos visto una Colombia que sale a ganar. El equipo ha rendido en general muy bien y de cara a la Copa América no tengo definido el grupo. Es amplío y ojalá pudiera elegir entre 30 o 35 jugadores. Me ponen en dificultad los muchachos y eso hace que la calidad mejore. Probamos variantes a futuro para imaginar lo que puede pasar pero estamos muy bien”, concluyó Néstor Lorenzo.