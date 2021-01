Llaneros y Real pegan primero: así será la fecha 1 del Ascenso

El Torneo Betplay, que a mitad de año entregará dos nuevos equipos a primera división, se puso en marcha este viernes en la noche. Los primeros resultados arrojaron un triunfo a domicilio de Llaneros en Santa Marta y una victoria de Real Cartagena en su patio, midiéndose al subcampeón de 2020.

Llaneros se impuso con goles del uruguayo Gastón Poncet y Edward Cuernú, mientras que por Unión Magdalena descontó Jhon Labastidas. Real Cartagena salvó el triunfo en tiempo de adición, tras las anotaciones de Mario Álvarez y Luis Caicedo; Feiver Mercado había convertido el tanto de Cortuluá.



Resultados del viernes 15 de enero



Unión Magdalena 1-2 Llaneros

Real Cartagena 2-1 Cortuluá



Complemento de la fecha 1



Sábado, 16 de enero

3:00 pm | Orsomarso vs Barranquilla FC



Domingo, 17 de enero

3:00 pm | Boca Juniors Cali vs Atlético FC

4:00 pm | Deportes Quindío vs Valledupar



Aplazados



Fortalezas vs Tigres

Bogotá vs Leones

Real San Andrés vs Atlético Huila