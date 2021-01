Lo que se puede jugar y lo que no: así será la fecha 1 de la Liga

La Liga Betplay 2020-I inicia este sábado en medio de toques de queda, negativa en préstamo de escenarios, un aplazamiento y cambios de sede. En FUTBOLRED hacemos un repaso de lo que será la jornada, con los partidos que se jugarán y los que no.

Cambios de sede

El primer partido de la fecha 1 de Liga Betplay será, a partir de las 5:00 pm, entre Millonarios y Envigado. A raíz del no préstamo de los estadios bogotanos, entre ellos el Nemesio Camacho ‘El Campín’, al equipo embajador le tocó conseguir otra cancha para jugar. El estadio Palogrande de Manizales será su casa para el debut con los naranjas.



Según informó el IDRD, la negativa del préstamo del estadio ‘El Campín’ pasa por las cuarentenas localizadas que se cumplen en Bogotá. Sin embargo, Teusaquillo donde se ubica el máximo escenario de los capitalinos, cumplirá la restricción el próximo lunes 18 de enero.



El otro equipo que tuvo que buscar sede fue Deportes Tolima, que no puede usar el estadio Murillo Toro a raíz de unas obras de adecuación que se vienen adelantando. Los tolimenses no pudieron jugar en Armenia, tras la negativa de la Alcaldía por el aumento de casos Covid-19, y aplazó su debut en Copa Betplay frente a Nacional. El lunes recibirá a Once Caldas y según la programación Dimayor se jugará en el estadio Plazas Alcid de Neiva.



Sin embargo el alcalde de esta ciudad, Gorky Muñoz aseguró que no han prestado el escenario y que tampoco han recibido alguna solicitud. “No es cierto que se haya prestado el estadio Guillermo Plazas Alcid para el partido del próximo lunes del Deportes Tolima ante Once Caldas. Ni siquiera ha llegado una solicitud formal, ni de la Dimayor ni de ningún club. Por eso notificaremos a las partes que no otorgaremos permiso para el préstamo de este escenario deportivo”.



Toque de queda

​

El domingo a las 6:05 pm, Atlético Nacional recibirá a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Sin embargo la Alcaldía anunció que durante el fin de semana habrá restricción total de la movilidad. A pesar del toque de queda, el partido sí se jugará. Así lo dio a conocer el Inder Medellín a través de sus redes sociales.



El duelo aplazado



Contrario a Medellín, que pese al toque de queda sí permitirá la realización del partido, la Alcaldía de Tunja decidió no prestar el estadio La Independencia para el compromiso entre Patriotas y América de Cali. Esta fue la razón por la que el partido fue aplazado por Dimayor. No se conoce cuándo se jugará.



Los que jugarán según lo previsto



Este sábado, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Junior recibirá a Independiente Medellín. La revancha por la eliminación en la Copa Betplay llega muy rápido. El partido será a partir de las 7:30 pm.



El domingo a las 2:00 de la tarde, Deportivo Pasto recibirán en su casa, el estadio Libertad, a La Equidad. Ese mismo día jugarán Nacional y Santa Fe, y en el cierre a las 8:10 pm, Deportivo Cali vs Jaguares, en el estadio de Palmaseca.



Para el martes 19 y miércoles 20 (7:40 pm), están programados los partidos Bucaramanga vs Chicó en el estadio Alfonso López y Alianza Petrolera vs Pereira en el Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja.