José Fernando Santa venció el cáncer y escucha ofertas para dirigir

Lejos del ruido de la ciudad y en compañía de su esposa Lina María y sus hijos Isaac y Samuel, de 21 y 17 años, así pasa el técnico José Fernando Santa los primeros días del año, en una finca cercana a su natal Pereira. Un merecido descanso en familia después de ganar el partido de su vida, venciendo el cáncer. Desde allí decidió hablar con FUTBOLRED, para contar cómo ha sido todo el proceso, hablar de pruebas superadas y deseos para 2021.

Santa siempre ha sido un hombre muy familiar, comprometido con su trabajo y creyente en Dios. Sin embargo la prueba que debió atravesar y que puso su vida en riesgo, ha hecho que se aferre con más fuerzas a ello. Reconoce que sin el apoyo de su familia, sin Dios y sin la ilusión de volver a las canchas, no habría podido reponerse de la enfermedad.



El entrenador de 50 años es hoy un testimonio de vida y cuenta que no fue nada fácil superar el cáncer de orofaringe. Su vida cambió por completo y recuperarse de los efectos generados por las quimioterapias y radioterapias, le ha tomado varios meses. Primero fue la afectación en la voz por una traqueostomia y luego retomar la condición física.



“Fue un proceso muy fuerte y difícil. El diagnóstico de la enfermedad, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia (…) luego la recuperación y los exámenes de control para confirmar que ya estaba sano gracias a Dios, eso te cambia la vida por completo”, manifestó.

En septiembre de 2019 cuando dirigía al Real Cartagena, Santa tuvo que separarse del equipo para concentrarse en el tratamiento, tras el cáncer de orofaringe que le fue diagnosticado en plena competencia. Aunque trató de dirigir con esa condición, los quebrantos de salud le impidieron seguir al frente del grupo y dio un paso al costado.



El diagnóstico lo conoció semanas después de una cirugía de ganglios y la noticia le cayó como baldado de agua fría, no era para menos. Santa llevaba 11 años dirigiendo y ahora debía suspender sus planes, sin tener fechar de regreso.



“Dejar de trabajar fue muy complicado. La enfermedad llegó de forma sorpresiva para mí, porque no tenía ningún síntoma, ninguna dolencia o afectación. Cuando me diagnosticaron me tocó abandonar absolutamente todo y dedicarme a salvar mi vida. Con el Real Cartagena íbamos muy bien, acercándonos a conseguir el objetivo deportivo que era ascender pero se presentó este reto de mi salud y nos tocó abandonar”.



Y continuó: “a pesar de lo duro del tratamiento y sentir que no podía más, nunca perdí la fe y las ganas de vivir. Con los meses, el tratamiento y los constantes exámenes de control, todo salió favorablemente y los médicos me informaron que estaba sano. Ha sido una alegría y una bendición inmensa poder seguir viviendo, compartiendo con mi familia. Tengo los deseos de volver a trabajar”.





En cada una de sus frases, Santa menciona a Dios, y no es para menos, justamente esa parte espiritual lo mantuvo en pie de lucha. Recientemente estuvo en la Basílica del Señor de Los Milagros en Buga. Tenía una cita pendiente como cada año.



Después de quimioterapias, radioterapias y mucha oración, el entrenador recibió -en mayo de 2020- la buena noticia: la enfermedad había sido superada.



“Hoy en día estoy muy agradecido con esta nueva oportunidad de vida. Quiero trabajar, es mi anhelo. Ya he tenido conversaciones con tres equipos pero no se ha podido dar. Quiero seguir dirigiendo y trabajando, así que me he centrado en recuperar la forma física desde casa, porque los efectos del tratamiento fueron complejos. También he estado estudiando y compartiendo, de forma virtual, lo que nos apasiona que es el fútbol”, contó.

Sobre las ofertas que recibió, el técnico no quiso entrar en detalles, solo reveló que se trata de dos clubes que compiten en la Liga Betplay y otro más que compite en el Torneo de Ascenso, el mismo que tuvo que dejar en 2019 para luchar por su vida.



Desde septiembre de 2019 no dirige y piensa que ya es hora de volver al ruedo. Su último partido fue en Real Cartagena, al que dejó tras 18 partidos y en plena pelea en el ascenso colombiano, todo para concentrar su esfuerzo en el tratamiento contra el cáncer.



“Inicié este año muy bien, totalmente recuperado y con todas las ganas de volver a trabajar, para seguir creciendo como entrenador. El 2020 fue muy difícil, el tema de la pandemia es un poco incierto y complicado, pero está en nosotros asumirlo y superarlo con mucha inteligencia y responsabilidad. De alguna manera convivir con este reto y adaptarnos a sus exigencias”, manifestó.



Y es que hablar de José Fernando Santa es hablar de un ídolo en Atlético Nacional, el que fue su único club como jugador y con el que conquistó ocho títulos, incluida la Copa Libertadores del 89. Lateral que jugaba por ambas bandas, con un pique demoledor, cumplidor en defensa y con vocación ofensiva. También es hablar de una figura en Selección Colombia y mundialista en Francia 98. Inició su carrera de entrenador con los verdolagas, después de colgar los guayos tras 12 años de carrera. Desde allí ha dirigido además a Real Cartagena, Pereira, Huila y Pasto.