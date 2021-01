Alexis García analizó la llegada de Rueda a la selección y lo aconsejó

A propósito de la oficialización de Reinaldo Rueda para dirigir a la Selección Colombia, el técnico Alexis García dialogó con el Vbar de Caracol Radio y reconoció que aunque no es un buen momento, el vallecaucano era el indicado para ponerse al frente del reto de las Eliminatorias Sudamericanas, que justamente iniciarán en marzo frente a Brasil y Paraguay.

“Reinaldo es el técnico ideal en el momento, un hombre conocedor, experimentado, sapiente que conoce la entraña de nuestro fútbol. Yo había dicho y no en contra del DT anterior, que nuestros jugadores van a Europa porque juegan a lo colombiano, no había que traerlos a Sudamérica a jugar a lo europeo. Había que mejorar la velocidad y ciertas cosas que aprenden en Europa, pero la esencia y el ADN es el que nos ha dado buenos resultados”, dijo Alexis.



Fue claro al decir que todos deberían acompañar y respaldar su proceso, y confía en que hará las cosas bien. “Va a aportar todo su conocimiento y su capacidad. Si a Reinaldo le va bien, a todos nos va bien, pero si le va mal también deberíamos subirnos al bus, deberíamos respaldar los procesos y unirnos en la Selección. Trajimos a Reinaldo por bueno, ojalá al poco tiempo no lo estemos juzgando por regular o malo”.



El técnico de La Equidad no escatimó en elogios para el nuevo seleccionador de la tricolor: “yo veo un Reinaldo evolucionado y mucho más dispuesto a los cambios tácticos. El fútbol de hoy ha cambiado, no siempre la selección tiene que jugar con el mismo sistema, tiene que ser elástica y se mide con el presente del jugador”.



Alexis fue insistente en que el momento en el que llega a la selección no es fácil y más porque Colombia viene de caer goleada en sus dos últimos partidos; sumado a esto, la ubicación en la clasificación no es la mejor. Por eso le envió el primer consejo, y es que antes de preparar los partidos preparen la mente.



Los consejos continuaron. El segundo fue muy puntual y fue enfocado a Brasil, primer rival en la fecha FIFA de marzo. “A Brasil no se le puede jugar igual que a Paraguay. Brasil es Brasil y tenemos que respetarlo, pero lo primero que hay que hacer es ganarnos el respeto, hay que coger estos jugadores y ponerlos como soldados de la patria, de gente que está defendiendo a Colombia, no a ellos; hay que bajar egos. Todo eso pasa por la parte mental”.



El tercer consejo de Alexis García fue el de recuperar el estilo, ese que perdió la tricolor en sus últimas salidas. Pidió que Colombia vuelva a jugar bien a la pelota. “Lo primero que tiene que recuperar la selección con Reinaldo es estilo, se hizo un experimento y no dio resultado. En el fútbol pasa así, uno intenta muchas cosas, y no se puede quedar en el error. Hay que recuperar la relación con la pelota, las salidas desde el fondo y la ocupación de espacio en ataque, pero cuidando siempre lo que nos ha hecho fuerte y con Brasil para pelea es esa, por la posesión”.



Finalmente, García le dejó el cuarto consejo a Rueda y es que se instale en Europa en los próximos meses, previo a los partidos de Eliminatoria. “Creo que Reinaldo no debe vivir en Colombia estos meses, debe estar en Europa que es donde está el 90% de los jugadores, para saber cómo viven, para hacer el ambiente, tomarse confianza y cariño, saber cómo se están preparando. Tiene que ir a compartirles su idea de juego y sobre todo ver cómo van a manejar los egos”.