Presidente de Pereira responde por supuesto millonario soborno en la B

Deportivo Pereira ganó por 5-0 en la última fecha de los cuadrangulares de la 'B' y avanzó a la final del Torneo, lo que significó su ascenso a la primera división de Colombia.



Sin embargo, se encendió la polémica por un supuesto amaño de partido y soborno a Tigres, haciendo referencia a la abultada goleada. Cortuluá, en cabeza de su presidente, contó la denuncia.

A Pereira lo acusan de que hay jugadores de Tigres que habrían recibido 100 millones de pesos por parte de los futbolistas matecañas, que habrían llamado para efectuar este tema.



El presidente de Pereira, Omar Candamil, habló en el 'Vbar Caracol' y dio la versión de los hechos desde el lado de los matecañas, que finalmente ascendieron.



"Él me llamó y yo le dije aquí los jugadores que tengo son serios no puedo creer eso de un jugador. Lo único que hace es enlodar nuestro ascenso. ¿De dónde van a sacar 100 millones de pesos?... Yo viajé con el equipo y estuve muy atento, siempre estamos pendientes de esos, de sus comportamientos, de sus acciones, no tengo ningún indicio. Yo lo que necesito es que me den pruebas, ahí mismo uno pone la denuncia, no puedo entrar a acusar a nadie si no tengo una prueba, hablé con los jugadores y el CT", contó.