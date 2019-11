Los lamentables y más recordados escándalos de sobornos en el FPC

En la historia del fútbol colombiano, lamentable, se han visto grandes escándalos por casos de sobornos en distintos niveles de la institucionalidad de los equipos .



La mañana de este lunes el diario 'La Patria' habría publicado que el máximo accionista de Cortuluá, Óscar Ignaciano Martán, tiene pruebas de que tres jugadores de Pereira habrían ofrecido dinero a integrantes de la plantilla de Tigres para ganar por más de cuatro goles.



Sobre esto, Martán habría confirmado la denuncia del diario, pero con la salvedad de que presentará las supuestas pruebas a través de su abogado. "Ese tipo de temas, si se dieron, tienen reserva. Yo como presidente no entro en el campo de las especulaciones", dijo el accionista de Cortuluá.



No obstante, en el rentado nacional no es la primera vez que se presentan controversias de este estilo, lamentablemente.



Estos son algunos escándalos de sobornos en el FPC:



Caso Once Caldas 2015:



Uno de los casos más recientes de presuntos cobros de dinero por beneficios en el fútbol, es el de el entrenador Flabio Torres y dos directivos del 'Blanco, Blanco'. Estos fueron acusados por el jugador Peter Samy Rodríguez, de cobrarle dinero para ser titular del equipo.



Al ser consultado por el diario 'EL TIEMPO' sobre cuánto dinero le pidieron por jugar, Rodríguez explicó: “Ellos precio no me dijeron, pero me tiraban la puya. Después de una reunión con el ‘Negro’ Fernando (Zapata, miembro de la junta directiva del equipo), me paró (Felipe) Paniagua (jefe de las divisiones inferiores), y a él le dije que mi plata no se la tenía que dar a nadie por jugar”.



Sobre estas acusaciones, el entonces presidente de Once Caldas, Rafael Castañeda, afirmó que "el profesor Torres y los directivos nos reunimos con todo el grupo de jugadores. Flabio puso a disposición del club su renuncia si algún futbolista indicaba que él le había pedido dinero para jugar. Todos negaron eso, dijeron que jamás había pasado algo así”.

Caso América 2012:



Otro caso donde el nombre del entrenador se vio involucrado se dio en el equipo escarlata, cuando se dijo que Eduardo Lara pedía dinero a los jugadores juveniles por llegar al equipo profesional.



Además, también se llegó a decir que el directivo del equipo por ese entonces, Édgar Navia, era quien realmente pedía dinero a los juveniles. No obstante, ninguna de estas versiones fue comprobada.



Después del escándalo Lara salió del equipo, pero dejó claro se iba tranquilo de América. “Tengo mi conciencia muy tranquila. Siempre me han querido joder y hacer daño con eso. Ahí están los jugadores de la Selección (fue DT de las juveniles)y los del América. Pregúnteles a ellos para que todos sepan si eso es realmente así”.

Caso Giovanny Henández - 'Chiqui' García:



En 1998 Giovanny Hernández, jugador de Independiente Medellín proveniente de América, dijo que en su paso por el escaralta no fue tenido en cuenta por el entrenador Luis Augusto García. Además, insinúo (ni negó, ni confirmó) que el técnico le cobraba a los jugadores por formar parte del equipo titular. “Este señor arreglaba a los jugadores, pero conmigo no pudo”, dijo en aquel entonces.



Sin embargo, cuando fue consultado por 'EL TIEMPO', no quiso profundizar mucho en el tema. “Me mantengo en lo que dije, pero no voy a hablar más del tema. Me cogieron caliente y por eso hablé. Lo que pasa es que soy una persona joven. Lo dicho, dicho está”, señaló.