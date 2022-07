Yeison Toloza se fue por la puerta de atrás de Cali: cambió de club

Se mueve la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano. Yeison Toloza quedó libre tras el vencimiento de su contrato con el Deportivo Cali y cambió de aires en el rentado local.

A pesar una de las últimas joyas de la cantera verdiblanca, figuró con selecciones juveniles de Colombia e incluso fue seguido de cerca por el FC Barcelona, el volante de 23 años no tuvo la evolución deseada.



A pesar de figurar en el Sudamericano Sub-20 del 2019, Toloza no gozó de grandes oportunidades el Cali ni tampoco en el Bucaramanga, club que lo recibió a préstamo en 2020.



​Desde entonces tuvo algunos problemas por su estado físico con el entonces Alfredo Arias y gozó de pocas oportunidades. Es más no cuenta con minutos oficiales desde el 15 de diciembre del 2021.



Este lunes en la noche, el Deportivo Pasto confirmó la incorporación del vallecaucano en condición de agente libre por los próximos tres años (2025).



“YEISON TOLOSA se instauró en la sagrada piel. El volante ofensivo tendrá su primera práctica con el equipo tricolor mañana en el estadio Departamental Libertad”, trinó el cuadro nariñense en redes sociales.



Vea acá el divertido anuncio: