¿Hay posibilidades? Yairo Moreno suena para regresar al Medellín

Independiente Medellín logró sostener la mayor parte de la nómina que armó David González y con algunas incorporaciones como la de Anderson Plata, José Luis Chunga, Brayan León y Diego Moreno, al parecer, el mercado no ha cerrado para el poderoso, por lo que Alfredo Arias está atento a las incorporaciones.

Con respecto a seguir contratando, hace unos días se abrió la posibilidad de que el Medellín lograra el regreso de Yairo Moreno, jugador que fue importante durante 2017-2018 con el poderoso. El volante está en la ciudad antioqueña y cruzó algunas palabras. Sin embargo, no hay un acercamiento formal para que logre darse la contratación.



En una entrevista con ESPN, el técnico Alfredo Arias reveló que Yairo Moreno efectivamente visitó las instalaciones del Medellín, pero que realmente fue algo más casual, pues las directivas no le han mencionado nada sobre su llegada y por ahora, no es una opción.



De igual manera, el periodista Gustavo López aseguró que el acercamiento se hizo entra ambas partes, pero su arribo es complicado debido a que está en última etapa de recuperación y, además, sólo podría estar durante seis meses, por lo que hace más difícil su fichaje.



⚠️ Yairo Moreno (28) es una posibilidad para el @DIM_Oficial y aunque ya hubo un diálogo informal con el jugador, no es nada fácil su llegada al equipo antioqueño. El jugador se está recuperando de una lesión muscular y le quedan más o menos cuatro (4) semanas de recuperación,… https://t.co/zE2N7m3Fax — Gustavo López (@guslopezinfo) July 29, 2023



​Por ahora, Medellín sigue enfocado en hacer un buen torneo de Liga BetPlay y Alfredo Arias sigue trabajando para el próximo partido contra Independiente Santa Fe.