Chunga dio a conocer la razón para rechazar ofertas del exterior

José Luis Chunga fue presentado como nuevo portero del Independiente Medellín y después de tener buen desempeño en Alianza Petrolera, el portero tendrá de nuevo una experiencia en un club grande.

Luego de darse oficial su llegada, Chunga contó en una entrevista con Win Sports por qué decidió quedarse en el fútbol colombiano y no aceptó la posibilidad de ir al exterior, debido a que tenía ofertas para poder jugar a sus 30 años fuera del país.



Uno de los puntos clave para no darse esa opción para Chunga pasó por el tema familiar y la estabilidad que busca como jugador, confirmando que la duración del contrato que le estaban ofreciendo no llenaba sus expectativas.



“La posibilidad de ir al exterior sí existían y hasta el día de ayer había llegado una propuesta, pero con mi familia ya habíamos tomado la decisión de quedarnos acá y muchas veces uno piensa eso. A veces uno como ser humano tiene deseos, pero el que decide es Dios. Tenía ese deseo de ir afuera, pero no se fue dando cómo queríamos”, dijo Chunga.



Además, agregó: “uno a veces busca del exterior un contrato de tres o cuatro años y a veces cuando llaman te ofrecen de un año. Por muy buen dinero que sea, cuando está la familia de por medio hay que ponerlos por encima de cualquier cosa”, finalizó Chunga.