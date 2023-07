Chunga reveló que América le ofreció contrato: ¿Por qué no llegó?

José Luis Chunga fue presentado de manera oficial en el Independiente Medellín y luego de la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, el poderoso decidió ir por el exarquero de Alianza Petrolera.

Luego de hacerse oficial su vinculación, Chunga dialogó en una entrevista con Win Sports sobre su llegada, pero también para aclarar lo que pasó con algunos equipos a los que no llegó y uno de los que se interesó y que estuvo cerca de llegar fue el América de Cali.



“América me ofreció un contrato, les dije que eso estaba muy bien y andaba esperando para viajar, pero todo se cayó. Después le escribí al presidente Mauricio Romero y le dije que no había ningún problema por ello. Yo soy muy maduro y sé que estas cosas pasan en el fútbol”, dijo Chunga.



⚽🔥“América me ofreció un contrato, estaba esperando para viajar, pero todo se cayó” José Luis Chunga, nuevo portero ‘Poderoso’.



​Hay que recordar que América de Cali terminó oficializando a Jorge Soto como su nuevo guardián del arco, quien llegó a competirle a Diego Novoa y no desentonó en su debut liguero.