Tolima respiró en Liga: victoria contra Once Caldas y sueña

Tolima sabía que no hay mañana, si quiere soñar con una eventual llegada a los cuadrangulares. Los de Hernán Torres toman un respiro, victoria por la mínima diferencia contra Once Caldas, con tanto de Rodrigo Ureña.



El inicio de partido mostró las intenciones de ambas escuadras, tratando de generar peligro en el arco rival. Los de Torres, empezaron a apretar al Caldas, que, en los primeros minutos, no lució claro, en la salida con la pelota. Muchos remates, sin nada de precisión por parte del Tolima.



De entrada, Tolima mandó a Lucumí como centro delantero, ante la ya anunciada salida de Michael Rangel, complicando la labor de los caldenses. La respuesta de la visita fue pálida, apenas con un remate débil de Ayron Del Valle.



La segunda parte mostró todo el asedio local, siendo conscientes que la única opción era ganar sí o sí, ante la mala campaña durante todo el semestre. Torres mandó a todos al ataque, buscando adelantar las líneas, para conseguir el resultado.



La individualidad fue el mejor y único camino, un remate de Junior Hernández, que sacó Chaux, fue lo más llamativo, en el complemento. En los últimos 20 minutos, Tolima arremetió, obligando al Once Caldas a montar una línea de cinco defensores, en ocasiones.



Cambio de estrategia por parte del Tolima, empezando a buscar los centros. En medio del retroceso de los visitantes, Ibarguen mandó un centro al área. Desde atrás, Rodrigo Ureña llegó a golpear la pelota, marcando el primer gol, al minuto 77.



Los minutos finales se remitieron más al desespero del Caldas, que no encontró los caminos al arco, pese a los errores de la defensa y las salidas en falso de William Cuesta. Tolima llegó a 12 unidades y volvió a ganar en Liga, no lo hacía desde julio. Por su parte, los caldenses se ubican en la quinta casilla, con 18 unidades, a la espera de la continuidad de toda la jornada.