Arias, orgulloso a pesar de perder con Santa Fe: ‘no alcanzó lo bueno’

El duelo entre Santa Fe y Bucaramanga en la fecha 12 de la Liga BetPlay tuvo de todo en los últimos minutos, donde sorpresivamente el club ‘Cardenal’ se fue perdedor en el último minuto al encajar dos goles del goleador Dayro Moreno.



Sin embargo, el técnico uruguayo Alfredo Arias, analizó la derrota y a pesar del resultado no quedó inconforme con el juego del equipo, pues para él fue el mejor rendimiento de sus jugadores en lo que va de la Liga BetPlay.



"Tratando de abstraerme de los últimos minutos en los que nos convierten los dos goles, vi el partido tranquilo, muy orgulloso de lo que estaba haciendo el equipo y mis jugadores”, explicó Alfredo Arias luego de la derrota de Santa Fe.



Igualmente Arias también se enfocó en que esto no es de merecimientos y razonó sobre la desconcentración y la explicación que dio que esto “es fútbol y no alcanzó todo lo que pudimos haber hecho de bueno para poder llevarnos los puntos. Santa Fe mereció más en este partido, sin duda, esto es así, pero hoy merecimos más. Lo que pasa es que no dan ni quitan puntos por merecimiento".



Ahora, Santa Fe deberá pasar el trago amargo de no poderse llevar los tres puntos contra Atlético Bucaramanga y espera tener buen rendimiento contra su próximo rival, la revelación, Unión Magdalena, a quien visitará en Santa Marta por la fecha 13 del campeonato local.