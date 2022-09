Santa Fe soñará con Dayro y con lo que nadie quiere: ¡Llegaron memes!

La táctica que caracteriza a Santa Fe fue la que complicó al cuadro cardenal en su visita a Bucaramanga. Los cardenales estuvieron la mayoría del segundo tiempo arriba en el marcador, y en cuestión de dos minutos, Dayro Moreno celebró su cumpleaños con alegría. Un doblete selló la victoria cuando la gente se impacientaba con los cambios y con el partido que planteó Armando el 'Piripi' Osma.



Cuando parecía que todo era triunfo cardenal, Bucaramanga respondió con las pelotas quietas, un factor determinante en el juego habitual de Santa Fe, pero que cuando tiene que defender no marcan muy bien. En dos balones parados, Dayro Moreno anotó. La hinchada no se quería ir, tal vez esperando los memes, que no fallaron a la cita. Hinchas de Millonarios tomaron protagonismo también en burlas.

