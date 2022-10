Medellín dejó escapar el líderato: Atlético Bucaramanga ganó 1-2

Deportivo Independiente Medellín perdió 1-2 frente al Bucaramanga, en juego pendiente por la fecha 17 en la Liga BetPlay II-2022. Con goles de Gustavo Torres y Dayro Moreno, los santandereanos se aferran a la opción de clasificar llegando a 27 puntos y con dos fechas por disputar. El poderoso por su parte, dejó escapar una posibilidad de asegurarse entre los ocho.



El gol de descuento fue de Diber Cambindo, con este resultado, el rojo de Antioquia quedó en el sexto lugar de la tabla con 28 puntos, tres goles en la diferencia de gol y tres partidos restantes.



El partido comenzó con el DIM generando varias oportunidades de gol, pero le faltaban precisión. Sin embargo, fue hasta el minuto 12, que Gustavo Torres abrió el marcador para Bucaramanga. El ex Nacional aprovechó un centro desde el sector derecho y anticipó la marca de Germán Gutiérrez. El caucano cabeceó de gran manera, lejos del alcance del arquero Andrés Mosquera Marmolejo.



Medellín intentaba empatar el marcador con juego largo y aprovechando los espacios que dejaba su rival. Pero no era preciso, al minuto 27, Dayro Moreno en contraataque por poco aumentaba la ventaja.



Sobre el minuto 33, Diber Cambindo no logró resolver un mano a mano frente al arquero Juan Camilo Chaverra. Medellín sostenía la pelota pero no era certero contra un Bucaramanga que aguantaba y dejaba que avanzara el tiempo de juego. Al 36, Andrés Ricaurte de media distancia, pasó cerca del pórtico leopardo.



Terminó el primer tiempo con la posesión de la pelota repartida, Bucaramanga defendiéndose bien y un Medellín que no encontraba los caminos hacia el arco de Juan Camilo Chaverra.



En la etapa complementaria, Bucaramanga hizo un cambio, ingresó Ronaldo Tavera en lugar de Gustavo Torres. Mientras que Medellín mantuvo el equipo que había terminado el primer tiempo. Al minuto 5, Diber Cambindo no logró aprovechar un centro de Juan Guillermo Arboleda por la banda derecha.



Al 7, Dayro Moreno estiró la ventaja en el marcador para Bucaramanga aprovechando un centro desde el sector derecho, luego de un contraataque de Ronaldo Tavera. El tolimense anotó de cabeza ante la pasividad de la defensa local.



Al minuto 13, Medellín hizo dos cambios; ingresaron Jean Pineda y Christian Marrugo en lugar de Vladimir Hernández y Jordy Monroy. Al 20, ingresó en Bucaramanga Diomar Díaz en lugar de Michel Acosta.



Fue al minuto 21 que Diber Cambindo descontó para el Medellín, tras una incursión por el sector derecho, el atacante caucano remató con violencia, dejando sin reacción al arquero Chaverra.



Al minuto 30, ingresó Bayron Garcés en el Bucaramanga en lugar de Johan Caballero. Medellín sostenía la pelota, mientras que la visita cuidaba la ventaja en el resultado y salía en contraataque. Sobre el minuto 35, Victor Moreno de cabeza aproximó al rojo, pero su remate cruzado pasó cerca del arco contrario.



La fuerte lluvia caía sobre el terreno de juego en los últimos minutos. Al 38, salió del partido Daniel Torres e ingresó David Loaiza. Los minutos finales fueron de desesperación para el DIM, en tiempo de descuento, Marrugo de cabeza tuvo el empate, pero Chaverra estuvo atento.



En la próxima fecha, Independiente Medellín recibe a Jaguares, mientras que Bucaramanga visita a Patriotas de Boyacá.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8