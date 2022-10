Bucaramanga volvió a triunfar y dejó agonizando a La Equidad

Atlético Bucaramanga y La Equidad se enfrentaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2022-2 donde los aseguradores buscaban una victoria para seguir peleando entrar a los ocho clasificados y el juego terminó con un 3-1 a favor de los leopardos en el estadio Alfonso López y deja casi eliminados a los aseguradores.



Atlético Bucaramanga que comenzó sin su técnico Armando Osma, le sirvió un poco ese cambio de aires, pues en el comienzo del partido se le vio más intenso en ataque donde tuvo varias opciones de abrir el marcador, pero les faltó más acercamiento al área para poder definir, pero Dayro Moreno no estuvo fino.



Con el paso de los minutos La Equidad logró equilibrar un poco el juego y trató de hacer acercamientos, pero no fueron muchas oportunidades de gol que tuvo para poder abrir el marcador y pasó a ser muy táctico el partido a final de la primera mitad.



Para el segundo tiempo La Equidad se fue un poco más al ataque y minimizó las llegadas de Bucaramanga y halló en la pelota quieta una de sus fortalezas para lograr marcar el primer gol de la noche en el estadio Alfonso López, pero no encontró éxito.



Sobre el minuto 60 hubo una de las jugadas más polémicas de la noche y fue la no sanción de una posible falta dentro del área, pero Wilmar Roldán tras ver el VAR decidió no sancionar nada y dejó continuar el partido.



Sin embargo, sobre el minuto 70 apareció el primer gol y fue para el local Atlético Bucaramanga, quien tuvo a un Sherman Cárdenas cabeceando desde el suelo para batir el arco de La Equidad y celebrar la anotación.



A partir de ahí La Equidad trató de salir un poco más para llegar al empate y rescatar el empate, por lo que lo lograron dos minutos después gracias a una definición con arco vacío de Duvier Riascos, quien cabeceó para poner el 1-1.



Sobre los minutos finales La Equidad resistió ataques de Bucaramanga, pero no fue suficiente, pues apareció Dayro Moreno para decretar el segundo gol del infortunio de los dirigidos de Alexis García, que vieron cómo a falta de cinco minutos de terminar el partido, perdían un punto valioso.



Sin embargo, las emociones no faltaron sobre los minutos de adición y con La Equidad necesitado del punto, se fueron todos al ataque en un tiro de esquina y en un contragolpe, Bucaramanga los agarró desprevenidos, ganando en superioridad numérica y Sherman Cárdenas anotó doblete para su cuenta.



Al final fue victoria de Atlético Bucaramanga, quienes después de dos derrotas consecutivas en Liga BetPlay, volvieron a triunfar y quedaron con 24 puntos, los mismos que La Equidad, pero con mejor diferencia de gol, dejándolos con pocas opciones de clasificar a los cuadrangulares finales.