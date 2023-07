sin mucho daño: Once Caldas y Nacional iniciaron con empate la Liga

Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentaron en partido de la primera fecha de Liga BetPlay 2023-II y los aficionados del blanco blanco coparon el estadio Palogrande para vivir este importante choque. Al final, el juego terminó empatado 1-1.

El juego no desentonó en el primer tiempo y Once Caldas logró de a poco superar a Nacional gracias a que llegaron con más intensidad y en varias ocasiones pusieron contra las cuerdas a los dirigidos por Wiliam Amaral.



Sin embargo, el gol llegó casi sobre el final del primer tiempo, donde el goleador Dayro Moreno fue quien definió frente al arquero Kevin Mier, quien no pudo hacer nada para evitar el primero del blanco blanco de Manizales.



Pese a la diferencia que hizo ilusionar a los hinchas del Once Caldas, Nacional tuvo una reacción rápida a ese gol y Dorlan Pabón filtró un balón a Neyder Moreno, quien quedó frente a Éder Chaux, logrando marcar el empate 1-1 parcial en el minuto de adición.



En el segundo tiempo el partido continuó con la intensidad con la que finalizaron la primera parte, aunque Nacional fue quien en los minutos iniciales casi da la sorpresa. Édier Ocampo llegó sobre el minuto 58 y remató un balón que por poco se va adentro del arco.



El partido se fue enfriando y las acciones de gol se empezaron a agotar para ambos equipos y el empate no se movió en el complemento, aunque sobre el final hubo algunas aproximaciones, que por poco termina en gol de Atlético Nacional, pero estuvo bien Chaux.



El encuentro en el Palogrande finalmente terminó 1-1 y la Liga BetPlay 2023-II para Once Caldas y Nacional comenzó con un punto para cada uno.