América y González encajan: así destacó la labor contra Tolima

América de Cali arrancó el segundo semestre de la Liga, bajo el mando de Lucas González, a la espera de mejorar lo hecho anteriormente. Mucha expectativa con el entrenador Lucas González, mostrando cosas interesantes.



Estas fueron las declaraciones del estratega, luego del triunfo contra Tolima.



Análisis del partido e indicaciones por la expulsión en el primer tiempo: el partido fue durísimo, porque como le dije a mis jugadores, cambió de entrenador hace suficiente tiempo para hacer que el equipo juegue como él quiere, pero no el suficiente par que tu como entrenador rival tengas una idea de cómo juegan.



Teníamos claro que iban a presionar, jugar al uno-uno y dividir el balón. Nosotros buscamos lo mismo y quien impusiera las condiciones, tomaba el balón. Nos generaron pocas opciones, no recuerdo claras en el primer tiempo, recuerdo las claras de Sarmiento y Suárez. El equipo recuperó en campo contrario.



Luego jugamos más de 45 minutos con uno menos. Ahora no es correr por correr, optamos por sacar a uno de los tres de arriba, para que Facundo jugara por fuera. Portilla y su rol cambió, le dijimos que jugara más atrás, no pierde duelos y es difícil de superar. Al tenerlo de central, ganando, iba a ser difícil para el rival.



Cuando entra Paz, los chicos ya no daban más. Decidimos cambiar el rol de Franco y que jugara adelante. Sufrimos más de lo que queríamos, más por no tener el balón.



Sensaciones del duelo en el Pascual y la intensidad de su equipo: son un poco cruzadas, porque el primer tiempo lo disfrutamos, lo preparamos con la intensión de quitarles el balón, ellos buscan atraer y buscar largo. Barrios hizo un partido de 10 en recuperación, Facundo, Portilla, los de arriba bien.



Luego te encuentras con la roja y como entrenador sufro sin el balón. Los futbolistas se hacen porque tienen contacto con la pelota, cuando no la tenemos, no es bueno. Con 10 nos ha costado recuperar. Evaluaremos qué pasa en el primer tiempo, tuvimos para marcar más goles. Somos capaces de proteger el resultado.



Trabajo con Jorge Soto en pases largos desde el arco: por eso lo trajimos, es un excelente portero. El otro día compartimos una charla. Se decía que Onana, formado en Barcelona, llegaría al United. Sacan los videos de las acciones y le envío que es ahí donde queremos llegar y me manda una foto con Higuita, que él es su ídolo y me manda un video de las locuras en el 2015.



Si tú quieres jugar a tener el balón, para dominar a los demás, debes jugar con 11 y no con 10. Las características y la evidencia de por qué lo trajimos quedó en evidencia.