Millonarios brilló y opacó partidazo de América: locura en El Campín

Millonarios y América de Cali se enfrentaron en uno de los clásicos del fútbol colombiano y el estadio El Campín fue testigo de una noche llena de goles que tuvo todos los condimentos para terminar siendo uno de los partidos más importantes de la Liga BetPlay 2023-I. Al final, ambos regalaron buen espectáculo, pero los embajadores brillaron más y terminaron ganando 4-3.

Desde el inicio ambos equipos no se escondieron y se jugaron toda la vida en este importante choque, donde América de Cali fue quien abrió el marcador desde el minuto 22 de juego y Facundo Suárez fue quien logró el primer gol de la noche gracias a una jugada que comandó Darwin Quintero y que luego Adrián Ramos sin envidia le dio la asistencia al argentino para que definiera con el arco vacío.



Sin embargo, la actitud de Millonarios no cambió y se convirtió más agresivo en el minuto 31 anotaron el empate donde los defensores fueron los grandes protagonistas. Jorge Arias logró anotar de cabeza al lado derecho a la escuadra derecha y aprovechó la asistencia de Andrés Llinás.



Ese gol llenó de energía a los dirigidos por Alberto Gamero y como una verdadera final, apareció el goleador Leonardo Castro, quien sacó su casta frente al arco al rematar con la izquierda desde el centro del área y por abajo venció al arquero Diego Novoa, quien no pudo hacer nada para evitar encajar la anotación.





Tras un primer tiempo bastante intenso, loco y digno de un clásico, el embajador y escarlata prometían más ocasiones en el complemento, donde la visita tenía la obligación de llegar al empate.

Con lo que no contaba América de Cali era que Millonarios inició el segundo tiempo con inspiración y decidido a ganar sí o sí. Por ello, el capitán David Macalister Silva aprovechó una genialidad de Óscar Cortés y perforar por tercera vez la portería de Diego Novoa.



Con el 3-1, Millonarios jugó con más tranquilidad, pero no le dio vida a América y lo asfixió en el mismo campo americano y tras ello, Daniel Giraldo logró rematar de media distancia y hacer figura a Diego Novoa, quien evitó el cuarto del embajador.



Con el paso de los minutos, América salió de esa presión de Millonarios y empezó a llegar con más continuidad, donde hubo un gol anulado de Facundo Suárez y tras revisión de VAR, se decidió no validar el segundo para los escarlatas.



El alto nivel de ambos equipos no paró y el espectáculo continuó, pero al final, Millonarios supo manejar su amplia diferencia y terminó ganando 4-1, gracias a un golazo fuera de este planeta, donde Óscar Cortés se lució para vencer a Diego Novoa.



Sin embargo, en el minuto 82 Facundo Suárez revivió la esperanza de América y puso el 4-2 y cayéndose logró definir frente a Álvaro Montero.



Además, sobre el minuto 90+3 América siguió inspirado y Daniel Quiñones puso una verdadera joya al anotar un gol desde casi mitad de la cancha (4-3), dejando sin opción de reacción a Álvaro Montero. Pese al gol, el embajador supo mantener ganó en un partido clave.



Con este resultado, Millonarios llegó a 29 puntos y quedó a una victoria de asegurar su cupo a los cuadrangulares. Por otro lado, América quedó con 25 unidades, pero sigue en los ocho y deberá afrontar duro reto en el clásico contra Deportivo Cali.