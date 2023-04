Pinto pinchó la 'Bolilloneta': los memes que dejó la caída del Junior

El Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto derrotó 3-2 al Junior de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. El 'VS' de los técnicos, Kevin Velasco como gran figura y el rendimiento en Junior, provocó una lluvia de memes, burlas y críticas en redes sociales.



El azucarero no se da por vencido y sigue dando pelea, no solo por entrar a los ocho, sino también por salir de la zona del descenso. Este jueves, el verdiblanco encajó tres victorias al hilo y se llevó por delante al rojiblanco que venía de seis partidos sin caer. La 'Bolilloneta' se desinfló en Palmaseca.

Vea los memes que dejó la victoria del Deportivo Cali 3-2 Junior en Palmaseca: