¿Pinto le hizo el feo a 'Bolillo' Gómez? Se habría negado a saludarlo

En 2017, los técnicos Jorge Luis Pinto y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tuvieron un fuerte encontronazo al final de la victoria de Honduras sobre Panamá, en plena Eliminatoria de la Concacaf. El agarrón que por poco termina a los golpes, fue revivido una y otra vez en la última semana, previo al partido entre Deportivo Cali y Junior.



Justamente, este jueves en Palmaseca se midieron los equipos de Pinto y 'Bolillo' Gómez. El destino volvió a reencontrarlos para limar asperezas. Sin embargo, cuando el antioqueño -hoy entrenador del rojiblanco- se acercó a saludar al banquillo del Cali, Jorge Luis se negó a saludarlo. Así se reveló durante la transmisión del partido.

La periodista Lizzy Cardona, encargada de las incidencias del Deportivo Cali en plena transmisión de Win +, aseguró que "El profesor 'Bolillo' Gómez se acercó al banco de suplentes de Pinto y el profesor Pinto no le correspondió el saludo".



Cabe recordar que previo al partido ambos técnicos fueron consultados por la prensa sobre cómo sería ese reencuentro. 'Bolillo Gómez dijo: "Si me saluda lo saludo, yo no tengo resentimientos, yo lo admiro mucho”, mientras que Pinto fue más tajante y aseguró: "No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Tendré los ojos bien abiertos".