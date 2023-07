Medellín sufrió contra La Equidad: rescató empate agónico

Independiente Medellín y La Equidad se enfrentaron en la fecha 1 de Liga BetPlay 2023-II, duelo que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, donde el conjunto poderoso estrenaba técnico, siendo Alfredo Arias el de la misión de llevar a los paisas a su primera victoria del todos contra todos.



El resultado final terminó con un empate 2-2, luego de un partido lleno de llegadas y movido en ambos arcos por parte de los equipos.

Desde los primeros minutos se vio cómo el partido iba a prometer en acciones de gol y así fue. Desde los primeros minutos el poderoso fue quien se acercó al arco de Washington Ortega. En el minuto 9 Daniel Torres asistió de gran manera a Daniel Londoño, pero no pudo definir, aunque el local avisó esa primera llegada de peligro



Cuando todo parecía que Medellín era el que se iba a ir arriba en el marcador, La Equidad terminó dando la sorpresa en el minuto 17 gracias a una buena definición de Felipe Acosta frente al arquero Andrés Mosquera, quien nada pudo hacer para evitar ese gol.



Tras el 0-1 de los aseguradores, el partido fue para la visita, quienes manejaron el resultado la mayor parte del primer tiempo, pero en el minuto 32 el goleador del Medellín Luciano Pons, terminó rematando con un soberbio cabezazo para derribar el arco de Washington Ortega para poner paridad en el marcador.



Sin embargo, cuando se fueron los equipos al descanso, se notificó que Luciano Pons, autor del empate para Medellín, fue sustituido para el complemento debido a que sufrió un corte en la ceja tras un choque contra Martín Payares. El delantero fue directo al hospital a que le tomaran algunos puntos.



Pese a ello, Medellín empezó bien el complemento llegando al arco de Ortega, pero luego La Equidad también se animó y encontró un penalti sobre el minuto 47 tras una fuerte falta de Víctor Moreno a José Loreda.



El encargado de cobrar el penalti fue Francisco Chaverra, quien tomó el balón con categoría y en el minuto 50 lo ejecutó con potencia arriba para dejar sin opción al arquero Andrés Mosquera, quien no evitó el 1-2 de los aseguradores.



Luego del gol del asegurador, Medellín no encontró una ocasión clara de gol y La Equidad se empezó a defender bien, evitando así el acercamiento del poderoso en su arco.



Los minutos fueron pasando y el técnico Alfredo Arias no encontró la fórmula para lograr empatar el partido y los cambios no le estaban funcionando al uruguayo.



Sin embargo, sobre el minuto 87 Independiente Medellín logró un penalti a su favor y el encargado de cobrarlo fue Edwuin Cetré, quien definió arriba del arco de Ortega, dejándolo sin oportunidad de atajar el balón y el empate 2-2 del poderoso llegó con agonía.



Finalmente, Medellín logró empatar 2-2 frente a La Equidad y el poderoso evitó una derrota que hubiese sido dolorosa.