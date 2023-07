Pereira fue rechazado: jugador de Boca prefirió quedarse suplente

Deportivo Pereira hizo historia y clasificó a octavos de final de Copa Libertadores por primera vez en su historia y eso le permitió empezar a hacerse un nombre a nivel internacional, razón por la que el club se hizo a la idea de hacerse con los servicios de una figura de Boca Juniors.



Hace unos días se dio a conocer que Pereira había presentado una oferta formal al jugador venezolano Jan Hurtado, quien no ha tenido mucha continuidad en el club y la opción de llegar al fútbol colombiano parecía viable, pero finalmente, el jugador decidió rechazar la propuesta que inicialmente era un préstamo con opción de compra.



De acuerdo a información publicada por el medio de comunicación argentino, TyC Sports, Jan Hurtado decidió no aceptar ir al Pereira porque “la oferta no lo convencía y decidió quedarse a las órdenes de Jorge Almirón”.



De esta manera, el futbolista venezolano no saldrá por ahora de Boca Juniors pese a que no es utilizado por el técnico Almirón y Pereira deberá buscar otra opción para reforzarse de cara al inicio de Liga y continuación de Libertadores.