Andrés Llinás dejó en el aire su futuro en Millonarios: hubo contactos

Andrés Llinás se ha consolidado en Millonarios y fue uno de los jugadores más importantes en el título número 16 de la institución al anotar el gol del empate en El Campín y que forzó la definición por penaltis que fueron superiores a Atlético Nacional en aquella recordada final.

A partir de allí, varios jugadores se valorizaron, incluso Llinás, quien ya tendría pretendientes y hace unas semanas en Argentina se volvió rumor el interés de River Plate para contratar al defensor.



Sin embargo, tras salir esa información de que el defensor podía llegar a River, el presidente de Millonarios, Gustavo Serpa, habló públicamente y dijo que eso nunca fue cierto, pero ahora, el mismo Andrés Llinás, confesó en Caracol Radio que hubo un momento en que escuchó esa posibilidad.



“Yo sé que hubo un momento en que sí se preguntaba algo, pero no sé mucho más aparte de eso y lo que yo he dicho”, dijo Andrés Llinás.



📌La respuesta de Andrés Llinás sobre el acercamiento con River Plate 👇🏼 @AlargueCaracol pic.twitter.com/UkA7pvrLjf — Salomé Fajardo. (@Salomefajardo) July 12, 2023



​Más allá de confirmar que hubo un acercamiento para ir a River Plate, Llinás mencionó que se encuentra bien en Millonarios, pero dejó abierta la posibilidad de irse en algún momento.



“Creo que el día a día también soy muy feliz y si me llego a quedar voy a ser la persona más feliz del mundo, y si me llego a ir también me iré con la misma felicidad con la que estoy acá, entonces es algo que no me trasnocha, es algo que no me quita el sueño si me voy o me quedo”, finalizó Llinás.



Por ahora, Andrés Llinás se queda en Millonarios y se sigue preparando para el debut en Liga contra Deportivo Pasto el próximo 15 de julio en condición de visitante.