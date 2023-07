Deportivo Pereira haría fichaje bomba: traería a jugador de Boca

Deportivo Pereira tuvo un buen primer semestre y pese a quedar eliminado de los cuadrangulares finales de Liga, el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo logró hacer historia en Copa Libertadores al clasificar a los octavos de final del certamen.

En busca de mejorar su plantilla de cara a Liga 2023-II y sus duelos a nivel internacional, el conjunto matecaña busca todavía jugadores para ambos torneos, siendo hasta ahora confirmadas las llegadas de Jimmy Congo, Emiro Garcés, Cristian Blanco, Lucas Serna y Jordy Monroy.



Sin embargo, Pereira estaría cerca de hacer un fichaje importante y se trata del jugador venezolano que está en Boca Juniors, Jan Hurtado, con quien ya tienen contactos según el periodista César Luis Merlo, el club matecaña buscaría el préstamo por un año con opción de compra.





🚨Boca tiene una oferta de Deportivo Pereira para llevarse a préstamo por un año y con opción de compra al 🇻🇪 Jan Hurtado.

*️⃣Aún se negocia porque nada está cerrado.

ℹ️Con @PSierraR pic.twitter.com/FVaS1omNsK — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 12, 2023



Por ahora, el fichaje de Jan Hurtado no está cerrado y ambos clubes no han confirmado dicho interés, pero sin duda sería una contratación de lujo para Pereira.



La actualidad de Jan Hurtado no es la mejor en Boca Juniors, debido a que no ha tenido mucha continuidad en el equipo que dirige Jorge Almirón, así que la posibilidad de que salga es alta, pero habrá que esperar si el xeneize acepta la oferta del Pereira.