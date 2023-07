Gómez y Román ponen en vilo a Nacional: a espera de sus regresos

Atlético Nacional se alista para su debut en la Liga BetPlay, bajo el mando de William Amaral, quien estará al mando del cuadro verde, por lo menos, hasta que las directivas encuentren un timonel que se adapte a tus necesidades.



Once Caldas será el rival este domingo, donde habrá ciertas novedades y una de ellas, inesperada y de último momento. Atlético Nacional sacó en el boletín de prensa el parte médico sobre las molestias físicas de Andrés Felipe Román y Sebastián Gómez.



En el caso del lateral derecho, quien se perdió el remate del campeonato, se espera su regreso para el 17 de julio, tiempo estimado para que el bogotano inicie su proceso de readaptación y sea tenido en cuenta por el cuerpo técnico.



El otro afectado es Sebastián Gómez, quien estaba haciendo la pretemporada con Nacional, pero será ausente contra Once Caldas, esto es lo que se le realizará “Procedimiento médico menor electivo y que no tiene que ver con ninguna lesión, hoy retornó a entrenamientos, sin embargo, no estará disponible para el juego ante Once Caldas”.