América busca conquistar con buen fútbol: Tolima, primer reto de Lucas

Lucas González tendrá su primera prueba de fuego dirigiendo al América de Cali. Lo hará este domingo, nada más y nada menos que ante Deportes Tolima, un rival al que no vencen desde el clausura 2021. El equipo vinotinto y oro llega con un "viejo conocido" al frente: Juan Cruz Real, campeón en 2020 con los escarlatas.



Sin duda, este se apunta como uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de Liga BetPlay II-2023, no solo por las expectativas que generan los entrenadores sino también por los jugadores que han sumado como refuerzos. De lado y lado podrían mostrar algunas de sus caras nuevas.

Lucas González intentará enamorar con buen fútbol en el FPC, después de haber hecho una gran temporada con Águilas Doradas, al que llevó hasta instancias semifinales y del que se marchó dejando las mejores sensaciones. Sin duda, el técnico revelación del primer semestre.



América tendría duras ausencias para este primer duelo de Liga II-2023. Por molestias físicas no estarían Carlos Darwin Quintero y Kevin Andrade, dos piezas claves en la nómina titular de Alexandre Guimaraes, el técnico saliente. Además, Jhon García todavía no se ha recuperado de su lesión, y las nuevas caras, incluido Edwin Cardona, no se han entrenado con el grupo.



Últimos duelos entre América y Tolima

América de Cali no vence a Deportes Tolima desde la fase regular de Liga 2021-II. En aquella oportunidad ganó en Ibagué con gol de Gustavo Torres. La última victoria en el Pascual Guerrero fue en el primer semestre de ese año, con autogol de Julián Quiñones y anotación de Duván Vergara.



Los últimos tres partidos entre estos dos equipos han sido: 1-0, 0-0 y 2-1, a favor del vinotinto y oro. La victoria más reciente del equipo tolimense fue en la primera fecha de Liga 2023-I. Se firmó un 2-1 en Ibagué, con goles de Brayan Gil y Andrés Rentería.

América de Cali vs Deportes Tolima

Fecha 1 de Liga BetPlay II-2023



Día: Domingo, 16 de julio

Hora: 5:15 pm

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: Diego Ruiz

TV: Win +



Posibles alineaciones

​

América: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Kevin Angulo, Edwin Velasco; Esneyder Mena, Juan Camilo Portilla, Franco Leys, Luis Paz; Andrés Sarmiento, Cristián Barrios, Facundo Suárez.



Tolima: Neto Volpi; Juan Guillermo Arboleda, Marlon Torres, César Haydar (Julián Quiñones), Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Juan Ríos; Jeison Lucumí, Yeison Guzmán, Brayan Gil; Diego Herazo.