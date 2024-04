‘Venimos dando pasos hacia adelante’: Alfredo Arias tras el triunfo

Independiente Medellín se acercó a los ocho mejores de la Liga Betplay luego de encontrar una victoria ante Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot y que significó el fin de la racha del conjunto bumangués.



Pues bien, al término del juego, Alfredo Arias habló en rueda de prensa y allí aseguró que la victoria fortaleció al plantel y se mostró inconforme con la anulación del segundo gol del DIM.



“Cuando venía de perder siempre dije que el equipo era valiente. El plantel hizo todo bien. Nos enfrentamos a un gran rival, que le acomoda jugar de visitante y había que estar muy atentos para que no nos sorprendieran. Lo fuerte de ellos era la defensa y tener dos atacantes rápidos”, comentó de inicio.

“Vigilamos a todos sus buenos jugadores y el equipo va dando pasos hacia adelante. No es fácil lidiar con esta seguidilla de partidos. Si alguien ve falta en la jugada del segundo gol es raro. El pisotón no existe y es un error gravísimo y condiciona el partido porque sufrimos de más”, agregó.



Ante la pregunta de si encontró el once ideal dijo: “Encontramos la idea de juego porque hemos hecho rotaciones. No hemos repetido once, pero si hemos logrado encontrar patrones de estructura dinámica. Venimos dando pasos hacia adelante, pero no sirve de nada hasta que logremos la clasificación”.



Por su parte, se refirió a la lesión de Jaime Alvarado y aseguró que el plantel está al límite en lo físico: “Lo de Jaime hay que esperar el estudio para saber su gravedad. Es una pieza importante y esperaremos el dictamen. El problema no es la seguidilla, sino la carga de los jugadores, hay unos en el límite. Habrá que evaluar la fatiga de los jugadores y como apurar la recuperación”.



Finalmente, reconoció que la victoria motiva al plantel para los partidos venideros: “Siempre es mejor ganar que no ganar. Volvimos de Bolivia convencidos de que se había hecho algo bueno pese a los resultados. Nos tocaban dos partidos con mucha presión y las victorias nos fortalecen y ahora hay que respaldar eso en la cancha”.