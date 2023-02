¿Comparación odiosa? Vélez critica a Nacional y destaca a Millonarios

Avanza la Liga Betplay I 2023 y los resultados han ido abriendo distintos debates, sumando presión sobre las figuras de varios entrenadores.

Es el caso de Atlético Nacional, que más allá de las buenas sensaciones que dejó en el reciente empate 1-1, sigue quedando en deuda en la tabla de posiciones, donde aparece con 6 puntos en el noveno lugar y solo una victoria en 5 partidos. Eso es indiscutible.

Por eso analistas como Carlos Antonio Vélez apuntan a esta situación a través de las comparaciones, que pueden ser odiosas a veces pero muchas otras son necesarias.

​Vélez, quien destacó el gran despliegue físico y aporte ofensivo de Óscar Cortés en Millonarios, de quien dijo que "van a vender fácil", dijo que Millonarios presenta síntomas de problemas para cerrar partidos, como le pasaba antes, pero destacó que la victoria contra Jaguares 2-1 fue una "presentación muy potable" y "compitió".



Al hablar de Nacional, en cambio, dijo: "Nacional -contra Bucaramanga- en el primer tiempo difícilmente llegó"... y explicó que "el amigo Autuori no ha encontrado el equipo".



Destacó que apostó por los jóvenes contra Asprilla (19), Perea (17), Arias (19), Palacio (21), Palacios (20) y Ángel (20) pero que, en el caso del 9, tendría una corrección por hacer: "Ángel mostró que es mejor jugando por fuera, no es nueve, lo respaldan los goles, hizo dos y uno de penalti, pero no tuvo funcionalidad en la primera parte, es más esclarecedor por fuera".



De Palacios dijo que mostró que tiene todo para quedarse como titular porque "es diferente" y que en general estos talentos son la salida para los inconvenientes económicos del club verdolaga.



En su opinión todos los equipos del medio local deben mejorar la intensidad de juego o de lo contrario la competencia en torneos internacionales hará que "cualquiera venga y nos empelote".