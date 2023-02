Millonarios, rumbo a Ecuador: novedades para la Libertadores

Millonarios ya está en modo Conmebol Libertadores. El reto y la necesidad de los embajadores es alto a nivel internacional, para volver a figurar en este plano y buscar la fase de grupos. El cuadro de Gamero arrancará el certamen contra Universidad Católica, buscando una ventaja para la próxima semana en Bogotá.

Alberto Gamero tendrá lo mejor del plantel, a disposición, salvo a algunos jugadores que por lesión, no harán parte del plantel que está viaja rumbo a Quito, sobre las 3:00 p.m. de este lunes.



Entre las novedades, está el regreso a convocatoria de David Silva y Daniel Cataño, quienes estaban pagando fecha de sanción contra Jaguares y están a disposición del estratega para Libertadores.



Otro de los que no estuvo en la fecha anterior de Liga fue Omar Bertel, quien presentó molestias en su rodilla. Alberto Gamero confirmó, extra micrófonos, luego del triunfo contra Jaguares a los medios de comunicación presentes, que el lateral viajará y esperarán que la rodilla desinflame, para tomar una decisión el jueves.



Además, Larry Vásquez será baja por la molestia en su espalada, por lo que se quedará en Bogotá haciendo los trabajos de recuperación y se espera que esté disponible para el duelo contra Once Caldas. Por su parte, Stiven Vega está en la etapa final de recuperación, al igual que Israel Alba luego de sufrir problemas en su clavícula.



Fernando Uribe y Luis Carlos Ruiz tampoco viajarán a Ecuador, el número 20 estará haciendo el fortalecimiento muscular respectivo y el número 27 a la espera de los exámenes médicos, para determinar si puede retornar o no a la competencia prontamente.