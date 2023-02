Paulo Autuori criticó al VAR: inconformidad con el gol anulado

Atlético Nacional se fue con un punto del estadio Alfonso López, en duelo marcado por las acciones que los verdolagas no lograron concretar. Autuori apostó por algunas variantes, respecto al duelo que disputaron en la Superliga contra Pereira.



Estas fueron las declaraciones del técnico brasileño, destacando el papel de los jóvenes, a quienes les dieron la oportunidad, además, criticó la intervención del VAR en el gol anulado a Palacios.



Análisis del partido y gol anulado: fue un buen partido, ambos equipos trabajaron bien, fueron verticales. Estoy contento de la forma como jugamos, tenemos un equipo joven. Es un mensaje claro, no podemos cerrar el espacio de jugadores jóvenes.Nosotros jugamos en 11 días cuatro partidos, solo recuperamos, no entrenamos.



Como mejoramos nosotros sin poder entrenar, la respuesta es sencilla, es actitud de jugadores, de ir hacia adelante. Veo a los analistas hablar de todo, pero no de la actitud. No hay nada por analizar si no la hay, como lo que tuvimos en ese primer tiempo contra Pereira. Les dije que gracias por jugar así con alegría, no podemos entrar en la cancha como si fuera un favor.



No he escuchado a nadie hablar de actitud. Las cosas en el fútbol son sencillas. La sencillez que a mí me ha encantado, la forma como jugaron verticalmente. Felicitaciones al Bucaramanga, creo que para los hinchas fue un buen partido. El fútbol vive de buenos momentos, vistosos. Dejar de validar el gol de Palacios es no pensar en el deporte. El arbitraje excelente, pero el VAR le hace daño al fútbol, de una forma clara. No puedes invalidar un gol de esta forma, genera pasión.



Idea de juego en consolidación y virtudes de Bucaramanga: nosotros estamos buscando y generando opciones para todos. Creo que casi todos tuvieron su chance, eso es importante para mí y me queda claro lo que tenemos que hacer. No cerraré el espacio para los jóvenes, no estoy solo para ganar títulos. Debo dejar un legado, que es el desarrollo de jugadores jóvenes.



Mira la media cancha, el promedio de edad. Han jugado y competido, vivimos en un mundo así. El tema de jugar vistoso, del toque, tenemos un ejemplo claro, la Selección Sub 20. Han jugado verticalmente, jugando bien e interpretar el planteamiento. Tenían alegría y eso para el fútbol colombiano es espectacular. Ya no se juega el fútbol de años atrás.



Si no se tuviera alegría para ser verticales, ser agresivos con el balón, buscando el arco rival, no pasa nada. Los chicos hoy me dejan tranquilos, estoy orgulloso de ver muchachos con la calidad increíble para desarrollarse. Es lo que haré, nada me hará cambiar de opinión. Es un mensaje claro, tenemos jóvenes que necesitan que se abra el espacio para ellos, están listos para jugar verticalmente, correr hacia adelante y atrás y jugar como hoy.



Quedé impresionado del Bucaramanga como le compitió a Junior. Jugaron bien y les dije a mis jugadores, miren lo que han hecho. Hablé de jugadores con actitud increíble y debemos estar listos para competir y ellos lo hicieron.