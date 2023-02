Millonarios tomó decisión con Óscar Cortés: quieren blindarse

Millonarios parece tener el reemplazo ideal para Daniel Ruiz. Óscar Cortés debuto a inicios del 2022 con los embajadores y de a poco, ganó minutos en el campo de los azules. Sus actuaciones despertaron el interés de la Selección Colombia, donde estuvo gran en los ciclos de preparación bajo las ordenes de Héctor Cárdenas.

El Sudamericano Sub 20 fue el momento ideal para que mostrara todo su potencial. Empezó como suplente y se ganó un lugar en el onceno, siendo de los más destacados. Goles, creación, dinámica y lectura de juego, algunas de las facultades que goza el canterano embajador.



Fue el goleador de Colombia en el certamen y se ubicó en el frente de ataque, por la banda, por el centro, siempre de cara al arco rival. Ahora, de regreso a Millonarios, no se tomó un solo día de descanso, de los que, por norma, tenía derecho.



Titular contra Jaguares y figura indiscutible, no solo por las dos anotaciones. Entró en el esquema de juego y tomó las riendas en ataque, generando, sirviendo de apoyo, habilitando a Castro y rematando al arco, mostrando la facilidad que tiene con sus dos piernas para manejar la pelota.



Las ofertas por Cortés seguramente empezarán, así como los rumores de interés de clubes de Europa. Ante esa eventualidad, en Millonarios tomaron la decisión que podrá definir, por lo menos, el futuro de aquí a mitad de año del canterano.



De acuerdo a información de Javier Hernández, revelada en Blu Radio, las directivas embajadoras quieren contar con él “Han llegado ofertas, pero no van a permitir que se vaya para que adquiera más experiencia en el fútbol colombiano. Intransferible por ahora”.



Seguramente Cortés se ganará, de a poco, un lugar en el onceno titular, con el transcurrir de la Liga y la opción de disputar la Copa Libertadores y la Liga BetPlay con Millonarios.