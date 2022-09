Lo bueno, lo malo y lo feo en fecha 13 de Liga: ¡hay tela por cortar!

Esta semana se disputó la decimotercera jornada de la Liga Betplay II-2022, en la que Millonarios ganó de visita a Junior y tras el traspiés de Unión Magdalena, se sostuvo como líder en solitario de la clasificación. El que no consiguió recuperarse y levantar cabeza fue Deportivo Cali, que volvió a perder y se quedó sin entrenador. Mayer Candelo dio un paso al costado tras la terrible situación que vivió con los hinchas en Tuluá.



En esta jornada, en la que todavía resta por jugarse el partido entre Santa Fe y Nacional (que será el próximo jueves en El Campín), se han registrado 12 goles. Ha resultado ser una fecha beneficiosa para los locales: Once Caldas, Cortuluá, Águilas y DIM ganaron sus partidos.



Lo bueno

Millonarios sigue imparable y es más líder que nunca: los dirigidos por Alberto Gamero siguen afianzándose en el liderato de la Liga. Esta vez superaron de visita al necesitado Junior de Julio Comesaña, aunque con varias bajas de peso (Álvaro Montero, Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas, con selección. Larry Vásquez, lesionado). Agónico gol de Jader Valencia para encajar otros 3 puntos y enviar un claro aviso de cara a la final de Copa Betplay.



Pasto ganó y se aseguró en la parte alta: en su visita a La Equidad, el equipo de Flabio Torres salió a flote después de empezar perdiendo. Consiguió remontar y propinarle un duro golpe al equipo bogotano, que luchaba por entrar a los ocho. Con goles de Boné, Estacio y Escalante, los volcánicos llegaron a siete victorias y 23 puntos, para consolidarse en la tercera casilla. Respiran muy cerca a Unión Magdalena, del que lo separa apenas un punto.



Marco Pérez se enchufó y Águilas voló en la tabla: Unión Magdalena padeció en Rionegro ante un equipo bien plantado y con doblete del atacante chocoano salió derrotado. Poco o nada pudo hacer para poner en aprietos al arquero José David Contreras. Al final, un resultado que los instaló en la cuarta casilla con 22 unidades.

Lo malo

Otro técnico 'descabezado': esta vez se confirmó la salida de Mayer Candelo, después de los malos resultados y de la terrible situación que se presentó en el estadio Doce de Octubre, donde decenas de hinchas invadieron la cancha para agredirlo. Hubo mutuo acuerdo para su salida y este jueves se confirmó la noticia. Deportivo Cali vuelve a estar a la deriva y con un panorama oscuro en el que sigue colero.



Unión Magdalena no pudo seguirle el paso a Millos: el equipo de David Ferreira no jugó su mejor partido y muchos preguntan si se le acabó la gasolina. Lo cierto es que ante Águilas se vio desdibujado y perdió por tercera vez en el semestre. Mostró grandes fallas defensivas y no tuvo mayor presencia ofensiva. Le cuesta la ausencia de Jermain Peña y Ricardo 'Caballo' Márquez, ambos bajas por lesión. El ciclón no caía desde la fecha 7, cuando lo superó Bucaramanga.

Lo feo

Terrible agresión de hinchas a Mayer, Teo y otros integrantes del Cali: Se jugaba el minuto 82 en el Doce de Octubre, entre Cortuluá 2-0 Cali, cuando el partido debió suspenderse. Decenas de barristas se lanzaron a la cancha a perseguir al técnico Mayer Candelo y a los jugadores, con la firme intención de agredirlos. La crisis de resultados fue el pretexto de los aficionados para protagonizar el repudiable hecho de violencia, que quedó registrado en video, y que seguramente tendrá una dura sanción para el club.