Santa Fe contó con su aliado favorito, el último minuto: análisis

A Santa Fe hay que enfrentarlo y ganarle hasta que el árbitro haga sonar el silbato marcando el final del partido. La historia del cuadro cardenal siempre ha sido así, pues es en el último tramo donde siempre aparece un pie, una cabeza, o una genialidad que no estaba en los planes, y de esa manera logran sacar el resultado a su favor. Contra Envigado no fue la excepción y Wilson Morelo enloqueció a la afición sobre los 90+5.

Aunque Independiente Santa Fe tuvo el dominio de la pelota en sus pies en la mayoría del juego, no fue un equipo con la claridad deseada. Una montaña rusa el cuadro cardenal que sale de los ocho, vuelve a entrar, sale de nuevo y así sucesivamente jugó con la presión de meterse a ese selecto grupo de nueva cuenta, pero no tuvo ideas en el último tercio de la cancha. Envigado por su parte, pudo irse arriba en el marcador con Jesús Hernández y un remate cruzado y Daniel Arcila que se encontró con el travesaño antes de la anotación de Wilson Morelo.

Para FUTBOLRED analizamos la victoria de Santa Fe:

Sin ideas claras: a Wilson Morelo por momentos le tocó salir mucho del área en busca de la pelota, pues poca incidencia tuvo con ella, y no había manera de llevar el balón al ataque por malas interpretaciones de los jugadores cardenales. Por medio de centros intentaron llegar al arco defendido por Joan Parra, pero se excedían en su intención y nadie cazaba el envío.



En el complemento, los laterales, Edwin Herrera y Jonathan Herrera subieron, pero la finalización era la misma. Envíos largos y pasados que no llegaban a destino. Santa Fe no tuvo ideas para acercarse. Matías Mier intentó hilar pases, pero no encontraba destinatario adelante.



Wilfrido de la Rosa no está: nuevamente de la Rosa volvió a ser titular. Como ha sido costumbre, el atacante no tuvo su mejor versión en la cancha, y su nivel ha bajado considerablemente en las últimas fechas y en el semestre actual. Sumado a ello, Neyder Moreno tampoco levanta cabeza y no pesó siendo sustituido en el segundo tiempo.



Jhojan Torres: el volante de primera línea de Independiente Santa Fe tuvo más libertad, puesto que Carlos Sánchez se retrasó como un central por momentos. Al canterano que recibió llamado al microciclo de Néstor Lorenzo tuvo una faceta mixta pisando área contraria, pero el último tramo en el cuadro cardenal fue igual: centros que no llegaban a nadie.



Wilson Morelo: el goleador tiene que estar en la zona de gol. Lo estuvo, pues en la primera parte tuvo una incidencia en el área, pero controló largo y no pudo definir al arco rival. Optó por centrar, pero Francisco Báez rechazó el balón. Sin embargo, en la segunda parte tuvo un remate a bocajarro que se fue por encima y el gol.



José Silva consolidado: el arquero de Santa Fe viene supliendo de la mejor manera a Leandro Castellanos. Tranquilo en los manos a manos, corta cuando tiene que hacerlo, y demuestra un gran nivel y ha sido consistente pese al gol de Atlético Nacional en la fecha pasada fue figura con Kevin Mier, y aquí dejó su arco en cero.



El que no los hace los ve hacer: sin ideas, Santa Fe llegó hasta los últimos minutos con el balón a sus pies y finalizando jugadas con centros pasados que no llegaban a nadie. Joan Parra ya había atajado balones, pero realmente, quien tuvo para ganar fue Envigado con un disparo cruzado de Jesús Hernández en soledad por un costado y un travesaño de Daniel Arcila antes de que Wilson Morelo anotara el único tanto. Quien no aprovechó, lo sufrió.