Junior, una visita a Santa Marta con sed de venganza: clásico costeño

En menos de una semana, Junior tendrá que jugar en dos ocasiones en el Estadio Sierra Nevada en donde visitará a Unión Magdalena. El primer clásico será un vibrante juego por la Liga BetPlay 2022-II y queda también la espera por la Copa BetPlay en busca de su definición. El juego de vuelta se jugará en la casa de los samarios que mantienen la ventaja mínima con un solitario tanto.

La jornada 10 de la Liga BetPlay ha llegado en un momento en donde poco a poco se empieza a buscar definiciones en el certamen. En la mitad de la fase regular todos contra todos, Junior quiere continuar en plan grande después de vencer al Deportes Tolima y reconfigurar el andar de Juan Cruz Real que tiene el apoyo de todo el plantel, pero no de toda la afición barranquillera.



Sin embargo, el partido tiene su temita aparte. Para Junior será una revancha después de caer en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la ida de la Copa BetPlay, por lo cual, Juan Cruz Real saldrá con toda la carne en el asador para llevarse los tres puntos y de esa manera escalar casillas en la parte alta de la tabla general.



No será para nada fácil. Ambos clubes llegan en grandes momentos de cara a este choque. Los barranquilleros han empezado a recomponer el presente y futuro duradero de Juan Cruz Real pese a las diversas críticas que ha tenido de toda la afición, mientras que Unión Magdalena intenta salir de la tabla del descenso con excelentes impresiones, y como si fuera poco, ocupando el segundo lugar en la tabla detrás de Millonarios.



Para esta visita, Juan Cruz Real podrá alinear las mejores piezas sin tener bajas. Solo está la de Gabriel Fuentes que se fue cedido al Real Zaragoza de España. Carlos Bacca se perfila para ser inicialista como ha sido la costumbre en los últimos partidos. Es ese jugador que puede no tener su mejor partido, pero siempre tendrá una oportunidad para anotar y conducir la victoria como sucedió contra el Deportes Tolima sobre el final del partido.



Daniel Giraldo habló para la última jugada de Win Sports, en donde destacó cómo se vive ese clásico y su actualidad en el Junior, “acá en Junior siempre hay presión. Ganas un partido y estás dentro de los ocho, pero después pierdes o empatas otro y se forma crisis (risas). Gracias a Dios estoy jugando y aportándole al equipo, teniendo cosas por mejorar. En Bogotá la gente tiene una cultura diferente a Barranquilla. Acá la gente es más alegre, pasional porque somos el equipo representativo de la costa. El estado anímico de la ciudad depende de Junior, y aprendí a convivir con eso. Me siento adaptado”.



Alineación probable:

Sebastián Viera; Dany Rosero, César Haydar, Nilson Castrillón; Walmer Pacheco, Didier Moreno, Daniel Giraldo, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Carmelo Valencia y Carlos Bacca. DT: Juan Cruz Real.

Hora: 4:05 P.M.

Estadio: Sierra Nevada

Árbitro: Andrés Rojas

TV: Win Sports +