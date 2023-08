¿Se va o se queda Falque en América? Tulio Gómez reveló detalles

América de Cali está atravesando un momento complicado de resultados y a eso también se le suma bajas importantes como la del volante español Iago Falque, quien se venía recuperando de una lesión y hace unos días temió por su vida tras recibir un ataque el vehículo que él utilizaba para transportarse.

Luego de conocerse el terrible hecho del ataque al chofer y vehículo de Falque a las afueras de Cascajal, lugar donde se encuentra ubicada la sede de entrenamiento de América, el jugador habría decidido marcharse de la ciudad por su seguridad.



A la actual situación de Iago Falque, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, confirmó en el programa ‘Vbar’ de Caracol Radio, que el español no se encuentra en Cali y aunque no reveló si se fue para España, mencionó que el jugador ha temido por su vida tras presenciar constantes tiroteos durante su estadía en la ciudad, pero que aún tiene las puertas abiertas.



“Él (Iago Falque) no se encuentra en Cali, pero nosotros le dijimos que lo pensara, analizara y que no lo íbamos a presionar para que se quedara”, dijo Tulio Gómez.





#ElVbarCaracol



🔴¿Iago Falque se va o se queda en América de Cali?



🎙️"Él ya no se encuentra en Cali": Tulio Gómez confirmó en el Vbar Caracol



📻Sintonícenos de Lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/d5sYxfBeFb — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 21, 2023



La inseguridad hizo que Falque tomara decisiones



Primando su seguridad, Falque habría tomado decisiones de no regresar a América y Tulio Gómez reveló detalles de lo sucedido con su conductor, además, que el volante ya había presenciado varios incidentes como tiroteos.



“Al conductor de Iago como que le iban a robar el celular y quién sabe qué más. Entonces él lo que hizo fue no parar sino acelerar. Sin embargo, a Falque le preocupó. Días atrás estuvo en un restaurante y cerca donde él estaba, mataron a alguien”, mencionó Tulio Gómez.



Además, agregó: “puede que nosotros estemos acostumbrados a la violencia, pero él está enseñado a otras cosas, incluso, la mamá de él es una dirigente política en España y allá también se preocupan que haya presenciado tantos hechos violentos en menos de dos meses”.