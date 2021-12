Tomás Ángel confía en pisar fuerte con Nacional y Selección en 2022

Uno de los jugadores que se proyectan en Atlético Nacional es Tomás Ángel, aunque no tuvo mucha continuidad debido a la competencia, los llamados a la Selección Colombia sub 19 y el buen momento de Jefferson Duque, el delantero antioqueño confía que en 2022 sea el año donde pueda demostrar todo su talento al servicio de la ‘tricolor’ y con los verdolagas.

“Ha sido un año con muchos contrastes, he aprendido mucho, he madurado y cerrar el año de esta manera me deja con mucha motivación y ganas de seguir adelante. En la Selección Colombia pude jugar y logré destacarme”, indicó Ángel



Sobre ese gran nivel que mostró con la Selección Colombia en torneos amistosos sub 20 disputados en México y Chile, el delantero comentó que “es un momento que siempre anhelé, me propuse y pude lograrlo. Duramos tres meses preparándonos y en ese torneo en Chile reflejaron la ambición, las ganas de ser el mejor junto a mis compañeros. Eso me motiva para lo que viene”.



En cuanto a la poca continuidad en Nacional, Tomás expresó que “las decisiones del profesor Alejandro (Restrepo) son las correctas y son respetables. Nos conocemos muy bien, estuvimos desde Estudiantil. No me desespero, se que me van a dar la oportunidad de jugar en mi posición natural y espero no desperdiciarla”.



El jugador estaba siendo seguido por Envigado Fútbol Club, a lo que Ángel contestó que “he escuchado en redes, pero no pasa más que un rumor, no es mi prioridad tampoco, espero estar en el 2022 con Nacional, jugar y tener una carrera sólida en Nacional. Espero seguir pisando fuerte y ganarlo todo con la Selección Colombia y con Nacional, poder competir, jugar y darle alegría a la hinchada”.



Sobre su padre, Juan Pablo y cómo pasará estas fiestas en familia, Tomás declaró que “mi papá hizo su historia, es mi ejemplo a seguir, pero yo quiero escribir mi historia, es mi carrera y la seguiré construyendo con mi talento, mi disciplina, la perseverancia y cumplir metas para ser mejor que él, esa es la intención. Él siempre fue mi ejemplo y desde los cuatro años comencé a entrenar y a preocuparme mucho por el deporte, sobre las fiestas, vamos a estar juntos, en familia, recargando baterías para que el próximo año sea mejor”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8