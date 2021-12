James regresa en Al-Rayyan: agéndese con el '10' en víspera de Navidad

Este viernes, en víspera de la Navidad, el '10' colombiano James Rodríguez espera tener acción con su club en la Qatar Stars League, donde no juega desde finales de octubre cuando fue expulsado. Tras pagar fechas de sanción por increpar al árbitro, el hombre de Selección está listo para volver.



Esta vez, Al-Rayyan se medirá a domicilio ante Qatar SC, por la fecha 10 de la liga catarí, y el colombiano sería la gran novedad. Fue incluido por Laurent Blanc en la lista de los convocados.

El volante que por estos días lleva un particular look, espera sumar minutos este viernes, y por qué no, adelantarle la Navidad a sus seguidores con alguna celebración por cuenta suya. Al-Rayyan suma 9 puntos y se ubica octavo en la clasificación de la Qatar Stars League. Si suma podrá destronar a su rival, que tiene los mismos puntos y marcha séptimo.



Qatar SC vs Al-Rayyan

Día: Viernes, 24 de diciembre

Hora: 10:15 am (hora colombiana)

Transmisión: Alkass.net o YouTube de Alkass