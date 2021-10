Tolima tomó una decisión con Montero tras su fichaje por Millonarios

Álvaro Montero fue la noticia del fútbol colombiano esta semana, al fichar por Millonarios, estando en competencia con el Deportes Tolima. El arquero guajiro tiene contrato con el cuadro pijao hasta diciembre y desde mitad de año podía negociar su traspaso con cualquier club, como agente libre, ya que no iba a renovar su vínculo con la institución.

Ahora, después de anunciado el fichaje del guardameta en el equipo embajador, el club de Ibagué tomó una dura decisión con el portero de la Selección Colombia, y es que, al parecer, no va a ser tenido en cuenta durante los meses de competencia que hacen falta. Todo esto, después de que Deportes Tolima comunicara su inconformidad con la situación, teniendo en cuenta que el Vinotinto y oro y Millonarios se podrían enfrentar en la fase final de la Liga.



Así las cosas, este jueves salió la convocatoria del Tolima para enfrentar al América de Cali, con la novedad de que Álvaro Montero no fue convocado para el partido crucial de la Liga y en su lugar estará William Cuesta. Todo indica que Montero no volverá a ver minutos con el pijao hasta el cierre de la temporada.