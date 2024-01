¿Al cabo que ni quería? Opción para Teófilo tras portazo de Junior

Todo lo intentó, con todos habló, a muchos antojó, pero al final su esperado regreso al Junior de Barranquilla se quedó en un anhelo.

Teófilo Gutiérrez no logró su cometido y, al final, en un escueto comunicado, el equipo tiburón dijo que no hubo ni oferta, ni exámenes médicos, ni acercamientos con el polémico atacante, a quien finalmente no verán volver sus seguidores en Barranquilla.



¿Y ahora, qué? Pues será momento de pasar la página y pensar en el futuro de otra manera, con menos sentimiento por el equipo amado y más cálculo para la que puede ser, según sus propias palabras, su última temporada.



Lo bueno es que es agente libre tras su salida del Deportivo Cali, lo cual le permite abrir puertas más fácilmente, a sus 38 años de edad. Lo mejor, en su caso, es que este portazo puede deparar nada menos que una nueva aventura internacional para despedirse por la puerta grande.

Según el Vbar de Caracol, el futuro del barranquillero podría estar en Perú, concretamente en César Vallejo, que estaba atento al desenlace de la novela con Junior.

✈️¿NUEVO EQUIPO PARA TEO?



🇵🇪El César Vallejo de Perú podría ser un candidato para Teo después de la negativa del #Junior



✅El equipo lo había descartado tras los rumores con el conjunto 🦈. Moreno Martins o #Teófilo Gutierrez



📻#ElVBarCaracol por @CaracolRadio pic.twitter.com/2azgkrJJU2 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 30, 2024

El problema de esta opción es que Teo no es el único candidato del club peruano, que también tiene en carpeta otro atractivo perfil: Marcelo Moreno Martins, recientemente retirado de la selección boliviana y quien también busca una opción antes del cierre de su carrera.



Se trata de un goleador comprobado, lo que complica la competencia para el colombiano, quien confía en que su experiencia sea una carta definitiva para quedarse con la vacante.