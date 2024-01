La verdad sobre el regreso de Teófilo a Junior: Fuad Char se confesó

Barranquilla está a la expectativa del sonado regreso de Teófilo Gutiérrez al Atlético Junior. Para la gran mayoría del tiburón, sería el cierre perfecto del mercado de fichajes del 2024, pues el cariño y la gratitud por el ídolo es muy grande y a muchos les gustaría ver a Teo de vuelta.



Sin embargo, desde la dirigencia del Junior esperan con calma y tienen claro que de parte del club no nace el interés para ver a Gutiérrez nuevamente en el equipo.



Así, Fuad Char, dirigente del Junior, se confesó y contó la verdad del posible regreso de Teófilo al equipo barranquillero. El jefe de la familia que es dueña del club, explotó y acabó con cualquier rumor.



“Es una situación que a nosotros se nos sale de las manos. Es una propuesta que viene de allá, de él hacia el equipo. Entonces nos toca manejar, hemos armado un equipo. Ustedes saben el equipo que hemos armado. Yo no sé cuántos número diez tenemos, son cuatro. Es un tema muy delicado y la llegada de Teo se daría con el aval del cuerpo técnico y de la directiva. No lo tengo claro todavía porque todo ha sido de improvisto, se volvió noticia hoy (lunes) lo de Teo, en los noticieros y todo”, explicó Char a la prensa de Barranquilla.



‘Don Fuad’ continuó: “Yo espero por todos, por nosotros, por el mismo Teo, que no hemos conversado con él, si esto se pudiese dar, tenemos que ver las condiciones económicas, el contrato, el tiempo, todas estas cosas. Estamos, cómo se dice, hemos avanzado en esos temas. Ustedes saben cómo es todo en el fútbol, el contrato, todo”.



Finalmente, Char apuntó: “De pronto mañana (martes) al mediodía, de parte nuestra, de parte técnica, de parte de la directiva, tendríamos una posición. Y si todo sale favorable a Teo, pues sería reunirlo y tratar de definir algún contrato con él. También, tengo que consultar con el técnico, tengo una cita esta noche con él, conversar cómo lo ve. Luego tengo una junta directiva planeada para la mañana. Entonces, denos ese tiempo para tomar una decisión. No queremos molestar, él quiere venir, es la información que yo recibo, pero no hemos hablado con él. La directiva, no he hablado con él. Yo no he recibido ninguna oferta, ninguna propuesta, ni valores, mucho menos, y no tengo el concepto técnico tampoco. Saben que se fueron el sábado para Tunja y regresaron apenas hoy (lunes)”, concluyó.