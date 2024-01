Tome nota: así se jugará la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2024

El fútbol colombiano continuará con el desarrollo de la Liga BetPlay I-2024. Desde este martes, 30 de enero, hasta el viernes 2 de febrero, se disputará la tercera jornada, en la que Fortaleza CEIF defiende el liderato.



Hay tres partidos atractivos: Tolima vs. América, Atlético Nacional vs. Once Caldas y Junior vs. DIM.



Sin embargo, cada juego tiene algo interesante, pues hay muchas responsabilidades de parte de los clubes.



Esta es la programación de la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2024:



Martes 30 de enero

Patriotas Boyacá vs. Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia de Tunja

TV: Win Sports y Win+



Deportivo Cali vs. Fortaleza CEIF

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Deportivo Cali de Palmira

TV: Win Sports y Win+



La Equidad vs. Santa Fe

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá

TV: Win+



Miércoles 31 de enero

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira

TV: Win Sports y Win+



Millonarios FC vs. Alianza FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín de Bogotá

TV: Win+



Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

TV: Win+



Jueves 1 de febrero

Envigado FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur de Envigado

TV: Win Sports y Win+



Atlético Nacional vs. Once Caldas

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

TV: Win+



Atlético Junior vs. Independiente Medellín

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

TV: Win+



Viernes 2 de febrero

Jaguares de Córdoba vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay de Montería

TV: Win Sports y Win+