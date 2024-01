¿Último capítulo en novela de Teófilo Gutiérrez? Define todo en Junior

El futuro de Teófilo Gutiérrez estaría a punto de definirse y tendría que ver con un posible regreso al Atlético Junior, el equipo de sus amores.

El rumor no es nuevo pero sí que se han dado algunos pasos en las últimas horas, que harían pensar que se pasaría ya a los hechos formales, muy impulsados por el propio jugador, quien intentaría jugar su última temporada vestido de rojo y blanco.



Las versiones son contradictorias: mientras unos dicen que hay oferta concreta, otros aseguran que todo dependerá de una reunión en las próximas horas. Todos coinciden en que el peso deportivo del delantero, pensando en una Copa Libertadores, no está en discusión, pero el tema de la convivencia crea incertidumbre.



La primera versión es del periodista Pipe Sierra, quien afirmó en sus redes sociales: "Junior le hizo una oferta a Teófilo Gutiérrez (38) de un contrato por 5 meses, con varias cláusulas. Esta semana el volante firmaría su vínculo, si acuerdan los detalles finales", informó. "Hoy hará exámenes de rendimiento y mañana entrenaría con el grupo". afirmó.

🚨 #Junior le hizo una oferta a Teófilo Gutiérrez (38) de un contrato por 5 meses, con varias cláusulas. Esta semana el volante firmaría su vínculo, si acuerdan los detalles finales 🔴⚪️🔵



👀 Hoy hará exámenes de rendimiento y mañana entrenaría con el grupo



🤝🏼 @Juannicosuarez pic.twitter.com/1dhfUjBiwL — Pipe Sierra (@PSierraR) January 29, 2024



Sin embargo, el periodista José Hugo Illera dijo en el programa Informadores deportivos que el propio delantero le aseguró que no hay exámenes médicos y que no habrá hasta que no sea todo un acuerdo formal.



La fuente dice que "tiene muchos detalles el contrato, algunos vinculados al comportamiento" y que por ahora el jugador "Está esperando una llamada "del man de la gorra". ¿Quién es? Podría ser el alcalde Alejandro Char, famoso por ser quien anuncia los fichajes del club.



El propio Illera aseguró que el jugador le hizo una confesión en un encuentro que tuvieron en las últimas horas en Barranquilla: "Ha aprendido a valorar lo que es Junior" y que si se da el regreso sería una "razón emocional".



La fuente concluyó: "Habrá una reunión con directivos y referentes del equipo, además del técnico Arturo Reyes, a quien no le habrían consultado el tema".

​

¿Cuál será el final de la novela? Se esperan anuncios oficiales de parte del Junior de Barranquilla... o el alcalde de la ciudad.